Clavijo urge al vicepresidente Schinas "una respuesta común efectiva" en materia migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, ha trasladado hoy, viernes 29 de septiembre, al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, la "imperiosa necesidad de articular una respuesta común, sólida y efectiva" en el conjunto de países de la Unión Europea para afrontar los importantes retos derivados de la llegada de personas migrantes a las fronteras comunitarias y, en especial, a las islas Canarias. En La Toja, donde participa en el V Foro La Toja-Vínculo Atlántico, Clavijo subrayó en su entrevista con Schinas la situación actual de las corrientes migratorias hacia las islas y la necesidad de "dar una respuesta europea" a los planteamientos y demandas de Canarias para hacer frente al drama humanitario que está ocurriendo en la frontera sur de la Unión Europea.

El presidente canario también planteó a Margaritis Schinas la necesidad de convocar una reunión de trabajo "con contenidos y perspectivas de toma decisiones" en Bruselas entre la Comisión Europea y los gobiernos de Canarias, de la isla italiana de Lampedusa y de las islas griegas del norte del mar Egeo con el objetivo de analizar la situación que atraviesan estos territorios europeos por su condición de frontera sur de la Unión Europea. "Desde el Gobierno de Canarias hemos trasladado nuestra total predisposición para establecer una vía de colaboración conjunta entre la Comisión Europea y las regiones de llegada de los flujos migratorios", explicó Fernando Clavijo, "para intentar abordar entre todos el difícil reto migratorio y hacer oír nuestras voces ante las instituciones europeas".

También quiso destacar Fernando Clavijo la disposición al diálogo y al trabajo conjunto mostrada por el vicepresidente de la Comisión Europea. "Siempre decimos que Europa nos entiende más que España y una vez más se ratifica que el conocimiento del vicepresidente Schinas sobre los problemas de Canarias en inmigración al final parece ser más extensivo y desde luego más comprensivos que los del Gobierno de España", señaló el presidente de Canarias. "Hemos podido hablar del paquete de medidas que ha presentado la UE, hemos hablado de la necesidad de que el paquete de siete medidas legislativas propuestas para definir una frontera común, para definir una política de solidaridad, para definir una política de cooperación con los países de tránsito", indicó Clavijo, "es fundamental que se apruebe antes de acabar el periodo legislativo en mayo de 2024".

En la reunión con el vicepresidente de la CE, Margaritis Schinas, también se abordaron aspectos concretos de los flujos migratorios como el de los menores no acompañados. En este ámbito, Clavijo explicó que el ámbito de decisiones es el Estado miembro, pero puso en valor el compromiso de la Comisión Europea por "estar mandando recursos a España y estar comprometida a enviar más recursos en caso de ser necesario". Sobre el Frontex, el presidente canario compartió con el alto cargo comunitario su sorpresa por la inacción del Frontex en aguas isleñas. "No entendemos por qué no se despliega para salvar vidas", subrayó Fernando Clavijo.

El presidente de Canarias también quiso poner el foco en la continuidad del fenómeno migratorio. Un movimiento de personas migrantes que, más allá de tener picos como el actual vinculado con el buen estado del mar, "se mantendrá y continuará", advirtió Fernando Clavijo, "porque huyen del hambre, de la violencia, de la falta de oportunidades". En esta dirección, el jefe del Gobierno canario apuntó a la necesidad de una mayor ayuda y comprensión en el conjunto de países de la UE para afrontar un reto tan importante de presente y de futuro para el proyecto comunitario. "Hay que responder desde la solidaridad, eso es lo que he trasladado", dijo Clavijo.

En este sentido, el presidente de Canarias abundó en la invitación que ya ha enviado sendas cartas dirigidas al presidente de la Asamblea Regional de Sicilia, Gaetano Galvagno, y al gobernador regional del Egeo Norte, Konstantinos Moutzouris, para confirmar una reunión en Bruselas o en una de las regiones europeas que, en estos momentos, soportan unas de las mayores presiones migratorias en frontera de los últimos tiempos. "Nuestros territorios, como frontera sur de Europa no pueden ni tienen medios suficientes para afrontar en solitario todo el peso de la gestión migratoria de la UE", subrayó Clavijo, "debemos caminar de la mano y aunar esfuerzos para que nuestras demandas sean escuchadas y lograr el apoyo unánime y solidario de todos los Estados miembros de la UE".