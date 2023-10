Fernando Clavijo avisa del riesgo para Canarias si la UE decide ampliar el número de regiones ultraperiféricas

En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del Grupo Mixto Raúl Acosta, el jefe del Ejecutivo autonómico explicó que existe "un riesgo evidente" de que la administración comunitaria termine por asumir una ampliación de los territorios que ahora están considerados RUP –nueve regiones de tres países (España, Francia y Portugal), entre ellas Canarias– en base, por ejemplo, a la naturaleza insular de las regiones griegas y francesas en el Mediterráneo o las danesas en el norte de Europa. "Si se diera el mismo trato a todas las islas de la UE, indistintamente de que seamos o no región ultraperiférica", advirtió Fernando Clavijo, "los territorios que ya somos RUP sufriríamos unas consecuencias perjudiciales, sobre todo en fondos estructurales".

Ante este escenario, el presidente alentó el compromiso de todas las fuerzas políticas para defender las características RUP de Canarias y reiteró que una región valorada como territorio ultraperiférico por la UE "no es únicamente una región insular afectada por una condición especial porque las actuales nueve RUP somos una realidad geográfica y económica diferente del resto de regiones de la UE". En este sentido, Fernando Clavijo reiteró que "solo en nuestros territorios se dan de forma acumulada una serie de dificultades" en áreas como el mercado interior, el empleo, los precios o los servicios de transportes para personas y mercancías. "Ante este riesgo, del que ya venimos advirtiendo hace bastante tiempo", recordó el presidente, "el Gobierno de Canarias seguirá trabajando para hacer valer argumentos y razones de peso para que nuestras islas, de ninguna manera, vean rebajado su encaje en el sistema de la UE por una hipotética ampliación del estatus RUP a otras regiones insulares de Europa".

En respuesta al diputado del Grupo Socialista Ángel Víctor Torres, el presidente citó los incumplimientos financieros del Gobierno de España para "no cumplir con lo que se pactó" en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 relacionado con las ayudas al transporte en las islas y rebatió la responsabilidad de la comunidad autónoma en la fijación de intereses bancarios o en la inflación de los precios. "Asisto perplejo porque mientras vienen niños y niñas muertos en pateras, mientras El Hierro y Canarias sufren esta presión, mientras eso ocurre en nuestras costas y el Gobierno de España y el ministro Marlaska dicen que no ocurre nada, cuando Salvamento Marítimo dice que enviará más recursos solo cuando ellos lo consideren", indicó Fernando Clavijo, "a usted le preocupan la televisión y que este Gobierno no haya ido a Europa para exigirle al Banco Central Europeo que no suba los tipos de interés".

En la sesión de control también se abordó la reciente declaración de emergencia en el ámbito energético de Canarias. En respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Popular Luz Reverón, el presidente reivindicó la acción adoptada por el Ejecutivo para lograr una mejora efectiva en el servicio eléctrico en las islas. "Nos hemos encontrado con una situación que Red Eléctrica ya había advertido por la situación de fragilidad de nuestros sistemas eléctricos y los riesgos que desgraciadamente tuvimos que ver este verano en Canarias", explicó Fernando Clavijo para defender la declaración de la emergencia energética, en coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica, por abrir una vía para que, hasta el próximo día 27 de octubre, se puedan presentar ofertas para "completar esa necesidad de generación de energía en el archipiélago".

En respuesta al diputado del Grupo Nueva Canarias Luis Campos, el presidente del Gobierno apeló a la necesidad de aunar esfuerzos políticos desde el archipiélago para hacer frente al proceso expansionista emprendido por Marruecos en aguas cercanas a las islas. En este ámbito, Fernando Clavijo volvió a reiterar la reclamación de mayor información al Gobierno de España para que la comunidad autónoma disponga de los datos y los análisis de situación de las autoridades estatales ante las prospecciones petrolíferas que el país norteafricano ha concedido a empresas extranjeras dedicadas a la extracción de hidrocarburos. "En esto coincidimos porque estamos juntos", indicó el presidente, "para seguir reclamando al Gobierno de España que tengamos acceso a la información disponible sobre este y otros asuntos de las relaciones bilaterales con Marruecos y también que Canarias esté presente en reuniones entre ambos países".

Flujos migratorios

En lo relativo a los flujos migratorios con destino a Canarias, el presidente respondió al diputado del Grupo Nacionalista David Toledo con la exigencia al Gobierno de España de "mayor compromiso real y efectivo" con las necesidades de las islas ante el considerable aumento de las llegadas de personas migrantes por vía marítima. "Ante el repunte migratorio que estamos sufriendo en Canarias hemos solicitado reuniones al Gobierno de España, destacando una vez más que es muy difícil que con seis ministerios que tienen que ver con este fenómeno podamos tener algún tipo de coordinación porque no se trata de generar un conflicto institucional ni demagogia política sino de dar una respuesta decente y humana a niños y niñas que vienen a nuestras costas", describió Fernando Clavijo antes de lamentar que la precaria respuesta del Estado acarreé más inconvenientes a la población de las islas que reciben los cayucos: "Hay que gestionar este fenómeno sin que se someta a presión insostenible a islas como El Hierro, que ha visto incrementado más del 20% su población solo con la gente que ha llegado".

En respuesta al diputado de la Agrupación Socialista Gomera Casimiro Curbelo, el presidente de Canarias incidió en la necesidad de "escuchar a todas las comunidades autónomas" ante de definir el nuevo marco de convivencia en el Estado español. En este escenario, Clavijo advirtió de la tentación del Gobierno de España en funciones para "dar más a unas regiones que a otras" con el objetivo de afianzar sus opciones de continuar en el Ejecutivo estatal. "Tenemos que fortalecer la participación de las comunidades autónomas en el funcionamiento del Estado para que podamos opinar en el caso de una decisión que pueda afectar a una o a varias autonomías", explicó el presidente, "pero lo que Canarias, y creo que ninguna comunidad autónoma, podrá tolerar nunca es que no se respete el equilibrio territorial de sociedades y territorios".

En respuesta al diputado del Grupo Vox Nicasio Galván, el presidente reivindicó las líneas estratégicas de acción del Gobierno de Canarias para avanzar en "la necesaria transición ecológica" a recursos más sostenibles en las islas. En este ámbito, Clavijo destacó la agilización de los trámites administrativos para la implantación de energías renovables, el aprovechamiento hidroeléctrico con almacenamiento e interconexiones o el impulso a la energía eólica marina offshore. "Canarias es un sistema aislado que necesita la mayor implantación de energías renovables posible para rebajar nuestra dependencia de combustibles fósiles", indicó Fernando Clavijo, "pero es muy evidente que nuestro proyecto y nuestras intenciones distan mucho del que tienen ustedes".