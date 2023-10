Grande-Marlaska anuncia la incorporación inmediata de dos nuevos aviones de la Guardia Civil a la vigilancia de la ruta migratoria atlántica

Canarias/ Dos nuevos aviones de la Guardia Civil se incorporarán desde mañana a las labores de vigilancia marítima en la ruta atlántica para reforzar el dispositivo de gestión migratoria en el archipiélago. Un CN-235 se desplegará en Dakar (Senegal) para patrullar durante los próximos 45 días las costas de Senegal y Mauritania, y un Beechcraft Super King Air 350i se unirá a las tareas de patrulla desde Canarias.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha realizado el anuncio este lunes en el Centro de Coordinación Regional de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha presidido una nueva reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración, a la que ha asistido el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.



El ministro ha mencionado su visita a Mauritania del pasado miércoles y su próximo viaje a Senegal para señalar que la cooperación con los países de origen y tránsito de la migración es "el mejor camino" para hacer frente a la inmigración ilegal. "No existen soluciones mágicas ni atajos, sino un trabajo constante y sostenido en el tiempo que España lleva realizando desde hace cinco años y que ha evitado, solo en 2023, la llegada a Canarias de más de 12.000 migrantes", ha añadido.

En esa línea, el ministro ha precisado que la cooperación "no es una entelequia" sino que supone "menos presión para las islas, menos vidas truncadas y significa combatir sobre el terreno, con equipos conjuntos de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, a las mafias que trafican con personas, lucrándose de la desesperación".

Grande-Marlaska ha atribuido a esta colaboración el despliegue del avión de vigilancia marítima de la Guardia Civil en Senegal, "que comenzará a trabajar de forma inmediata en la previsión y atajo de las salidas hacia Canarias", ha explicado.

El ministro ha destacado también la "excelente coordinación y colaboración" que está permitiendo responder "con celeridad y eficacia" al incremento de las llegadas irregulares a Canarias, y en particular a la isla de El Hierro. "La actuación de Policía Nacional y Guardia Civil, la cooperación de las administraciones y el refuerzo del dispositivo del Gobierno han hecho posible la derivación inmediata de los migrantes a otras islas con mayor capacidad", ha señalado.

Tras la reunión en el Centro de Coordinación Regional de Canarias, el ministro se desplazará a la Base Aérea de Gando para visitar al personal de la Guardia Civil y a la tripulación del avión Beechcraft Super King Air 350i que se incorpora desde mañana a la vigilancia marítima en las costas de Canarias.

Posteriormente, Grande-Marlaska volará hasta Tenerife para reunirse con el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinado en el puerto y visitará la Comisaría de Tenerife Sur.

REFUERZO DEL DISPOSITIVO DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

Los dos aviones de vigilancia marítima se suman al refuerzo de efectivos realizado a principios del mes de septiembre en El Hierro, que incrementó la dotación de la Guardia Civil en la isla en un 18 por ciento. También se han incorporado a la isla de forma permanente una decena de agentes de la Policía Nacional, especialistas en Extranjería y Fronteras y en Científica, para tramitar los procedimientos iniciales de reseña de los migrantes.

Asimismo, agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil se han desplazado a El Hierro para colaborar en los procedimientos de derivación hacia otras islas, traslados en los que han participado la patrullera de la Guardia Civil Río Segura y su tripulación.

Grande-Marlaska ha destacado también en la reunión el incremento de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en Canarias como uno de los elementos que han ayudado a hacer frente al fenómeno migratorio. Las plantillas han aumentado en el archipiélago un 11,8 por ciento desde 2018, superando por primera vez los 7. 930 efectivos, contrarrestando así la pérdida de más de 630 agentes que se había producido entre 2011 y 2018.