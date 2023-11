La mala gestión de Correos en Canarias obliga a Madrid a intervenir a las puertas del Black Friday y Navidad

No hay que olvidar que en las últimas semanas hemos hecho públicos los datos de paquetería, notificaciones y cartas acumuladas en las unidades y en los centros logísticos. Esto se ha traducido en un aumento significativo de las reclamaciones de los/as ciudadanos/as afectados/as, lo cual repercute en la presión que sufren las trabajadoras y trabajadores en las oficinas sin poder hacer nada al respecto.

CCOO ha informado a los medios de comunicación de que el caos organizativo en la Gerencia de Producción de Correos en Canarias es de tal calibre que ha habido denuncias a la Inspección de Trabajo, procesos judiciales abiertos, protocolos de acoso activados e incluso una pregunta registrada de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, en el Congreso de los Diputados.

CCOO exige a la empresa que tome medidas urgentes para solucionar los problemas que afectan a las trabajadoras y trabajadores y a los/as usuarios/as, y que garantice el cumplimiento de la normativa laboral y de calidad. El sindicato advierte de que, de no hacerlo, tomará las acciones legales y sindicales oportunas para defender los intereses tanto del personal como de la ciudadanía.

Asimismo, CCOO informa de que ya ha habido movilizaciones en las unidades de Arona y Taco, donde los trabajadores han expresado su malestar y su reivindicación de mejoras laborales y de servicio. CCOO no descarta nuevas movilizaciones si la empresa no atiende sus demandas y sigue ignorando la situación de Canarias.