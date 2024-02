El 1-1-2 Canarias colabora con los ayuntamientos capitalinos en la coordinación de emergencias durante los carnavales

Durante las semanas previas a las fiestas, el 1-1-2 Canarias ha mantenido diversas reuniones con los ayuntamientos capitalinos con el objetivo de trabajar de forma coordinada entre el Centro Coordinador y los servicios preventivos municipales para poder dar a la población una respuesta rápida y eficaz, así como facilitar las comunicaciones entre el 1-1-2 y los respectivos centros de coordinación operativa de los ayuntamientos (CECOPAL).En ese sentido, en Santa Cruz de Tenerife, un representante de Protección Civil del CECOPAL se ubicará en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 durante los días de mayor actividad y ejercerá de enlace con el Puesto de Mando Avanzado del Carnaval, lo que permitirá llevar a cabo una mejor coordinación de los recursos de seguridad y emergencias. De esta forma, se agiliza la activación de los servicios que sean necesarios en caso de que se produzca una situación de urgencia o emergencia.Las peticiones de ayuda recibidas desde los espacios en los que tienen lugar las celebraciones se derivarán, como es habitual, a los dispositivos preventivos municipales, con los que las salas operativas del 1-1-2 mantienen contacto permanente, y se activarían recursos externos en el caso de que fuera necesario.

Campaña "Lleva tu seguridad Carnaval"

Además, el 1-1-2 Canarias reforzará, durante estos días, la importancia de la cultura preventiva y difundirá consejos de autoprotección dirigidos a la población para poder disfrutar de unos carnavales con seguridad a través de sus perfiles en redes sociales.

Estos consejos, fáciles de poner en práctica, tienen como el objetivo evitar en lo posible los riesgos a los que todos nos podemos ver expuestos. Además, se persigue inculcar en la población una serie de conocimientos para que sepa cómo actuar ante una situación de emergencia ante la celebración de muchos actos carnavaleros en la calle que congregan a gran cantidad de personas.

En ese sentido, el Gobierno de Canarias recuerda que en las cabalgatas hay que situarse en lugar seguro y no subirse a barandillas o contenedores desde donde se pueden sufrir caídas. Es importante respetar los límites de seguridad establecidos por la organización y no cruzar delante de las carrozas ni intentar subirse a ellas.

En caso de verse en una aglomeración de personas es conveniente tener localizados los puntos de seguridad fijados por el ayuntamiento, no empujar para evitar que se produzca una caída o un alud y alejarse de la zona en caso de altercado.

Con respecto a los menores, es recomendable llevarlos siempre de la mano y es imprescindible explicarles cómo actuar si se pierden.