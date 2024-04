El Comisionado de Transparencia de Canarias presenta su informe anual de 2022 y avance del 2023

En su presentación posterior a los medios, Daniel Cerdán hizo un repaso de los principales datos de lo que llama el "cuadro de mando de la institución".

En el último bienio 2022-2023, la institución recibió 1.221 reclamaciones de derecho de acceso de los ciudadanos y realizó 3.543 evaluaciones de los portales de transparencia públicos y, sobre todo, de las entidades privadas que recibieron más de 60.000 euros anuales de subvención en los dos años precedentes.

Con respecto al derecho de acceso a la información pública, Canarias vuelve a ser, por segundo año consecutivo, la comunidad autónoma donde más reclamaciones presentan los ciudadanos en proporción a sus habitantes y porque "a lo largo de los años el Comisionado se ha ido dando a conocer". Además, en los dos últimos años se ha conseguido que aumente considerablemente el nivel de cumplimiento de las resoluciones por parte de las entidades reclamadas.

De los resultados del Índice de Transparencia de Canarias de las entidades públicas recién evaluadas, el comisionado de Transparencia destacó que la nota media de todo el sector público canario es de 8 puntos, que ha aumentado con respecto a la evaluación anterior, que fue de 7,82 en el ITCanarias 2021.

La evolución de las puntuaciones, sostiene Cerdán, "demuestra que la evaluación funciona, en la medida que anima, emplaza u obliga a los entes públicos a mejorar su portal, para no tener que soportar o bien la crítica periodística o bien la crítica en los plenos, por tener una mala nota en sus portales".

La nota media de las entidades privadas todavía no alcanza el aprobado en el ITCanarias, siendo esta de 4,49 puntos en la evaluación realizada en 2022. Esta media "puede parecer escasa, pero teniendo en cuenta la enorme variedad de entidades subvencionadas y que muchas son pequeñas y que ni siquiera eran conscientes de su obligación, se ha producido algo parecido a lo que ocurrió con el sector público en los primeros años que estaban arrancando sus portales y también tenían notas muy bajas. Será difícil que en el ámbito privado se consigan los niveles prácticamente de excelencia del sector público, pero espero que cada año las entidades sean más conocedoras de estas obligaciones y mejoren como ha venido ocurriendo en el sector público, con muchos más años de evaluación ", indica el comisionado.

De las 2.819 reclamaciones resueltas por el Comisionado de Transparencia desde 2015, se estimaron totalmente a favor de los ciudadanos 1.049; 264 se estimaron de manera parcial y 560 con estimación formal, con la entrega de la información por parte de la entidad durante el trámite de la reclamación. Por otro lado, 254 resoluciones fueron desestimadas y el resto, 503, fueron resueltas como desistimientos, terminaciones, etc. En este sentido, de las 2.819 resoluciones, 2.376 fueron admitidas a trámite y 443 se inadmitieron.

Daniel Cerdán finalizó la presentación del informe haciendo una reflexión sobre su labor como comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias: "He sido afortunado por varias cuestiones. El amparo económico de la Mesa y del Parlamento para desplegar nuevos trabajos y proyectos, y un grupo de personas muy implicadas en el equipo creo que ha dado estos resultados".

En su presentación del informe, Daniel Cerdán estuvo acompañado de los dos jefes de Servicio del Comisionado de Transparencia, Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones, y Miguel Ángel Herrero, jefe del Servicio de Evaluación.