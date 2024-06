La Consejería inicia el procedimiento para modificar el proceso de adjudicación de viviendas protegidas del ICAVI

El consejero ha explicado en comisión parlamentaria que esta modificación pretende modificar el modelo de asignación de las viviendas públicas, que actualmente se lleva a cabo mediante un sorteo, realizado ante notario y presidido por el director del Instituto Canario de la Vivienda.

"Desde este Ejecutivo consideramos que el sorteo no es la modalidad más justa para adjudicar viviendas públicas, puesto que no toma en cuenta las necesidades específicas y urgentes de los solicitantes. De esta forma, no se puede evaluar de forma adecuada las circunstancias personales y familiares de los solicitantes", ha detallado Rodríguez.

Asimismo, el consejero ha hecho referencia a otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, en la que se utiliza un sistema de baremación para adjudicar viviendas en el que se prioriza, según factores socioeconómicos y de necesidad específica; o el caso de Asturias, donde también se tiene en cuenta a los solicitantes en función de un sistema de puntos basado en criterios específicos, garantizando que las viviendas lleguen a quienes más las necesitan.

En cuanto a las segundas adjudicaciones de las viviendas que se quedan vacantes, Rodríguez ha apuntado que "se adjudican de manera directa para atender las necesidades de unidades familiares en situación extrema y cuyos ingresos familiares ponderados sean inferiores a 0,5 veces el IPREM, aunque también se tiene en cuenta la propuesta de adjudicación realizada por el ayuntamiento del término municipal donde se encuentra la vivienda".

Viviendas del ICAVI en Fuerteventura

Durante la comisión parlamentaria, el consejero fue interpelado sobre la situación de las segundas adjudicaciones de vivienda en la isla de Fuerteventura. A día de hoy, de las 544 viviendas de titularidad pública, todas se encuentran adjudicadas.

Sin embargo, el consejero ha detallado que se están impulsando numerosos proyectos para la construcción de edificios energéticamente eficientes destinados al alquiler asequible, con un total de 108 viviendas en Puerto del Rosario y 81 en Corralejo, en La Oliva.

Además, se están desarrollando los pliegos para dos proyectos en el municipio de Puerto del Rosario, donde se construirán 136 viviendas.