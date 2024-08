El Gobierno de Canarias declara la prealerta por vientos en el Archipiélago

Observaciones:

Se espera viento del nordeste moderado con intervalos localmente fuertes y probables rachas muy fuertes, que alcanzarán y superarán los 70 kilómetros por hora en las vertientes sureste, oeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En El Paso en La Palma, en la cumbre y zonas altas del sur de La Gomera y Gran Canaria, en la península de Jandía en Fuerteventura y en el sureste de Lanzarote.

Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

Consejos Autoprotección PEFMA - Vientos

Medidas de prevención:

Manténgase informado de la situación y de las previsiones meteorológicas a través de los diferentes medios de comunicación y esté atento a las indicaciones que se vayan dando.

Si hay anuncio de viento evite, en la medida de lo posible, salir de casa, y cierre y asegure puertas, ventanas y toldos para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.

Retire de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Revise las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

Procure aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos, consulte el estado de las carreteras y extreme las precauciones por la posible presencia de obstáculos en las vías. Se recomienda el uso de transporte público.

Evite especialmente salir de excursión o de acampada hasta que se restablezca la normalidad.

Si es posible, evite el llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas

En caso de emergencia no dude en llamar al 1-1-2.

Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 012.

Medidas de autoprotección en el exterior:

En la ciudad, es conveniente alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado. Esté atento además al mobiliario urbano, andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento.

Evite caminar por jardines o zonas arboladas.

Las grúas y los tendidos de transporte de energía eléctrica (torres, postes y cables) también son peligrosos. Aléjese y en caso de riesgo avise al 1-1-2

Abstenerse de subir a lugares altos y expuestos al viento, como andamios u otras construcciones, sin las adecuadas medidas de protección.

Medidas de autoprotección en actividades lúdicas:

En la montaña, extreme las precauciones y no se acerque ni pasee por zonas de cumbre, el filo de las lomas ni bordes de acantilado.

Aléjese de la base de zonas acantiladas o escarpadas, que podrían estar sujetas a la caída de piedras.

En el mar, no navegue y vigile los amarres de las embarcaciones.

Cuando haya temporal con grandes olas, no acceda a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje o en los lugares donde las olas rompan con fuerza, aléjese de espigones y paseos marítimos.

Medidas de autoprotección si tiene que viajar:

Modere la velocidad y sujete el volante con ambas manos y con firmeza para mantener el control del vehículo ante los golpes de viento, especialmente durante los adelantamientos. Mantenga las distancias laterales adecuadas con los otros vehículos.

Circule con precaución y esté atento a la presencia de obstáculos que puedan haber sido arrastrados hasta la vía por el viento.

Tenga en cuenta que tanto los vehículos muy ligeros (motos, etc.) como los de grandes dimensiones que ofrecen una gran resistencia al viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren un mayor peligro de salirse de la vía o volcar ante vientos transversales. Si los conduce, extreme las precauciones.