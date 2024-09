Clavijo celebra que se dé una reunión entre el Gobierno de España y el PP para modificar la Ley de Extranjería

El presidente aseguró que no conoce los términos por los que el Estado plantea un conflicto de competencias en relación con el protocolo de atención a los menores.

Canarias/ Mientras llega el acuerdo, en Canarias se seguirá atendiendo a todos y cada uno de los niños y niñas que lleguen no acompañados.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado que, tras la reunión con la comisión interministerial sobre migración, el Gobierno de España tenga la voluntad de reunirse con el Partido Popular para poder alcanzar un acuerdo que permita modificar la Ley de Extranjería y posibilite la distribución de los menores no acompañados que llegan a Canarias o a otras comunidades.

En este sentido, Clavijo ha manifestado su disponibilidad de reunirse cuanto antes, "ya que el ministro Torres me ha invitado a estar presente" con la esperanza de que de ese encuentro, "por el que hemos trabajado tanto, salgamos con un acuerdo que evite que Canarias sigua afrontando solitario una situación insostenible y que tanto el Estado como la Unión Europea entiendan que este fenómeno requiere una respuesta global".

En cuanto a la polémica sobre el protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados, el presidente aseguró que no conoce los términos por los que el Gobierno de España quieren plantear un conflicto de competencias y elevarlo al constitucional, cuando es un procedimiento que ellos mismos aprobaron en 2014."

En cualquier caso, para el propio Estado, "los menores extranjeros no acompañados no tienen la misma situación jurídica que los menores de nacionalidad española", aclaró, para añadir que de una situación extraordinaria "hemos pasado a una situación ordinaria que requiere de mayores controles para que no se den situaciones como recibir niños sin fotografía, o retener como mayores de edad a quienes son menores", detalló.

En este sentido, el presidente de Canarias insistió en que el protocolo, aprobado por resolución, no va en contra del Estado, sino a favor de la mayor protección de menor, "por eso espero conocer, a la mayor brevedad, en qué términos no se sustenta jurídicamente, para estudiarlos y ver en qué se puede cambiar, si así lo consideramos, y si el acuerdo no es posible entonces ya sería razonable elevarlo a instancias superiores, pero primero hay que estudiarlo", opinó.

"Me gustaría haber encontrado tanta diligencia para encontrar una solución consensuada para la distribución de menores como la que ha demostrado el Gobierno para anunciar un recurso contra el Gobierno de Canarias, en un asunto que insisto no va en contra del Estado", apostilló el presidente.

En relación al acuerdo con el Partido Popular, Clavijo destacó que lo que separa al PP del Gobierno de España son pocos matices, y son los referidos a las plazas mínimas que tiene que tener disponibles cada Comunidad Autónoma para el acogimiento y cuál será la ficha financiera para sufragar esa atención".

Por otra parte, el presidente de Canarias agradeció la posibilidad de explicar hoy, en el órgano interministerial, la situación que se está viviendo en Canarias, donde la Ministra de Infancia le aseguró que ya había realizado una simulación de una distribución por comunidades autónomas según el número de menores no acompañados que estaban en España.

Mientras llega el acuerdo, "nosotros seguiremos atendiendo a todos y cada uno de los menores que llegan a Canarias, pero no podemos tensar más la situación porque se vulneran los derechos de los niños y niñas y también de los ciudadanos de Canarias".