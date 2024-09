Clavijo confía en que el fracaso sobre la modificación de la Ley de Extranjería se convierta en un éxito

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, esta mañana en Madrid, en un coloquio del club Siglo XXI, en Madrid, ha manifestado su confianza en que "el fracaso legislativo del 23 de julio sobre la modificación de la Ley de Extranjería se convierta en un éxito en las próximas semanas y podamos dar una respuesta digna a los menores no acompañados que llegan a Canarias".

Este hecho, que se dio "tras la falta de negociación entre el Gobierno de España y el Partido Popular, debe ser un acicate para avanzar y cambiar, porque estamos ante un fenómeno que requiere de la máxima colaboración institucional porque ya es estructural, no va a desaparecer levantando muros y restricciones".

"Estoy convencido de que estamos cerca de la solución, y estamos pendientes de que el Gobierno de España facilite la información sobre los menores que existen actualmente en España, y cuál es su propuesta de criterios para distribuir los menores", explicó Clavijo.

Por otra parte, el presidente canario anunció que "si conseguimos ese acuerdo, me reuniré personalmente con todos los grupos en el Congreso, para agradecerles su compromiso y disposición, sus contribuciones, porque habrá sido una prueba de que la política sirve para cambiar las cosas. No podemos perder de vista que sin abordar este asunto como país, desde todas las perspectivas posibles, no vamos poder dar respuestas a un problema que afecta a Canarias desde hace 30 años y que se se puede extender por otras zonas".

En el valor del trabajo conjunto, coincidió el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinás, que presentó a Fernando Clavijo en este foro, y puso en valor el trabajo que se realiza en las Islas y el esfuerzo para que las cosas funcionen. Una voluntad que "refleja el presidente, que si se ha sentido solo en muchas ocasiones, desde Europa le decimos que no está solo, porque lo que pasa en Canarias afecta a todo el continente, la solución a problemas globales no pueden ser locales".

Ante sus palabras, Clavijo agradeció el compromiso de la Unión Europea, su empatía y su cercanía, "que no he encontrado tan a menudo en el Gobierno de España". Esto, sin embargo, "no ha sido óbice para que hayamos puesto nuestros equipos a pleno rendimiento para buscar y plantear soluciones desde el primer mes que asumimos el Gobierno autonómico, en julio de 2023".

Recordó el presidente, que desde ese momento "se trazó una estrategia para gestionar este grave problema estructural, en una fecha en la que Canarias acogía 2.300 menores no acompañados y que ya producía cierta tensión en los recursos de la Comunidad Autónoma, y que había sido abordado por el gobierno anterior sin éxito, porque la solidaridad voluntaria entre territorios había fracasado".

Hay que tener en cuenta que desde septiembre a diciembre de 2024 llegaron a Canarias 7.389 menores no acompañados , "y fuimos advertidos por las ONGs y asociaciones, con las que nos reuníamos, que en Mauritania existían campamentos en donde esperaban miles de personas para dar el salto".

Paralelamente, apuntó Clavijo, "se inició también una línea de trabajo con las instituciones europeas, celebrando encuentros con la Comisaria de Interior, que visitó Canarias; con el propio Margaritis Schinás, con el director general de Inmigración y con el alto comisionado para Política Exterior. Incluso, visitamos a su santidad el Papa, al que agradecemos que haya manifestado su deseo de visitar al pueblo canario, que es en definitiva quien sufre las consecuencias de esta insuficiente atención por parte del Estado a la realidad que estamos viviendo".

Lamentablemente, en las reuniones con el Estado, "este interpreta que la atención de estos niños y niñas es competencia de la Comunidad Autónoma, amparándose en la Ley del Menor, pero desde los servicios jurídicos canarios creemos necesarios estudiar y plantear propuestas como la modificación de la Ley de Extranjería, porque acoger a los menores implica hacerse responsable de ellos, darles un hogar, una educación una atención sanitaria y no tenemos capacidad para disponer, en solitario, de recursos suficientes para atender a los casi 6.000 menores que tenemos en este momento".