Clavijo: "La descoordinación entre el Estado y las Comunidades se evidencia en la DANA y la migración"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado esta mañana en la sesión de control parlamentaria, que la falta de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas se ha puesto en evidencia en la gestión de la emergencia surgida tras la irrupción de la DANA, en Valencia, "y nosotros la padecemos desde hace más de un año, ante la falta de respuesta para hacer frente a los menores no acompañados que llegan a las Islas".

"No perdemos la esperanza", destacó, y aseguró que, en materia migratoria, "seguiremos trabajando para poder alcanzar una acuerdo que propicie la reforma de la Ley de Extranjería".

A juicio del presidente, "en la actualidad, se dan muchísimos acontecimientos sobre los que tendríamos que tener una posición conjunta como país, pero hace dos años que no se convoca la Conferencia de Presidentes, y no solo para hablar de inmigración sino también sobre la financiación autonómica, reto demográfico, las consecuencias de los conflictos bélicos en el mundo, etc.".

Clavijo quiso destacar que en Canarias se trabaja de otra manera, especialmente ante emergencias: "somo una piña y, lamentando profundamente lo que ha ocurrido en Valencia y otras comunidades, tengo que destacar el estupendo trabajo que están haciendo nuestro equipos de protección civil que han realizado, hasta la fecha, más de 418 actuaciones".

Continuando con el horizonte que se vislumbra en materia migratoria, y en alusión a VOX, el titular del ejecutivo autonómico califico de difícil "mantener todas las posibilidades de diálogo abiertas cuando se utiliza la inmigración como arma arrojadiza y se chantajea a los gobiernos si buscan un acuerdo que, recordemos, sus beneficiarios son niños y niñas en una situación de gran vulnerabilidad".

Por otra parte, agradeció la mano tendida que le ofreció el portavoz del grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, para convocar de nuevo el Pacto Canario de la Migración, "y que podamos defender una posición común desde las Islas; es nuestra intención de que podamos llegar a la Conferencia de Presidentes con un acuerdo previo, también, con las fuerzas estatales".

En este sentido, Fernando Clavijo recordó que el Estado se comprometió a convocarla, "y todavía estamos esperando por una fecha". El presidente lamentó que "no debería ser noticia que el Estado no cumpla su obligación, pero es así y se refleja, además, en su incapacidad para aprobar, por segundo año consecutivo, los Presupuestos Generales".

A juicio del presidente, "se trata de una irresponsabilidad, porque no tener presupuesto no es favorable ni para la economía, ni para la sociedad, ni para la actividad económica".

Esta situación, "ha afectado directamente a la elaboración de las cuentas públicas de Canarias, porque aunque vienen a planificar las políticas del Gobierno, se han tenido que diseñar dentro de un marco de incertidumbre y prudencia". Clavijo reconoció que "ningún presupuesto da respuestas totales, pero el de Canarias crece, en 2025, un 3,3% y permite incrementar las partidas de las áreas fundamentales para los canarios: Educación, Sanidad, Servicio Sociales y Vivienda".

Sobre la posibilidad de que los Cabildos asuman el céntimo forestal, incluido en el Proyecto de Ley, para luchar contra la desertificación y los incendios forestales, Clavijo explicó que es una medida voluntaria pero que, tal y como propuso Raúl Acosta, de AHI, "podríamos abrir la posibilidad, vía enmienda, a que fuera una medida modulable, para conseguir que todas las instituciones insulares se adhieran a la misma, teniendo claro que el combustible profesional está exento".

El presidente resaltó que "no solo se trata de vincular esos ingresos directamente a nuestros montes, en Fuerteventura podrían destinarse a proteger las gavias y en Lanzarote a abordar la emergencias hídrica".