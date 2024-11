El Parlamento de Canarias alza la voz por el sector primario en las Jornadas Conecta Canarias-Europa

La presidenta ha alertado de que el sector primario está "agonizando"; en el año 1977 había 350.000 toneladas cosechadas y en 2022 se ha pasado a 22.000 toneladas, datos que demuestran la importancia de "hablar seriamente" de este sector, que reivindica un aumento de la ficha financiera de la Unión Europea para compensar el aumento del coste de la producción.

"Sin aportación europea no podría sobrevivir", ha manifestado Astrid Pérez, quien ha lamentado que el sector primario pasa por un momento complicado con un retroceso de la superficie cultivada en la última década, los viñedos se han reducido en un 26% y los tomates en un 30%, si bien los aguacates han aumentado un 167%. "Europa no puede recortar apoyos" y, en la defensa del sector primario, "no hay colores políticos y, por ello, el objetivo de estas jornadas es llegar a unas conclusiones conjuntas que se presenten al comité europeo de las regiones", explicó la presidenta.

Tras la presidenta, la jornada ha continuado con la intervención del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, quien ha señalado que "las ayudas europeas del Posei para compensar los sobrecostes de la agricultura y ganadería canaria se han mantenido congeladas en 268,42 millones de euros anuales desde 2007 hasta ahora, y deberían estar en 357,27 millones solo por el aumento del IPC. Si se incluye un aumento del 45% en el incremento de costes la revisión del Posei se situaría en 389,21 millones". Quintero indicó también que el sector primario en Canarias ha soportado un incremento del 52% en los sobrecostes en los últimos 17 años.

Tras el consejero, se celebró una mesa coloquio con la participación de Antonio López, representante de ASAGA Canarias (Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias) y gerente de ASOCAN (Exportadores y Cosechadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias); Sergio Rodríguez, secretario general de Palca (Plataforma Agraria Libre de Canarias); Lorenzo Brito, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, y Omar Viña, vicepresidente de la Asociación Empresarial de Ganadería e Industria Láctea de Canarias (AEGIL) y representante de la Asociación de Ganaderos Maramajo.

La segunda parte de la jornada contó con las ponencias de Carmen Calzadilla, coordinadora de las Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife; Carmen Crespo Díaz, miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y presidenta de la Comisión de Pesca; Samara Dionis Delgado, Jefa-sección Departamento de Análisis Ambiental del Instituto Tecnológico de Canarias y, para cerrar las intervenciones, Daniel Acosta e Ithaisa Márquez, representante de VIDAGAE Maxofarm Acuicultura y técnica bioquímica, respectivamente.

Las Jornadas Conecta Canarias-Europa, iniciativa de la presidencia de la Cámara, se extenderán durante dos días y se emitirán en streaming a través de la web del Parlamento canario y de sus redes sociales. Regresarán este miércoles, a las 10:00 horas, con más representantes del sector primario en Canarias.