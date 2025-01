El Gobierno recomienda actuar con precaución ante la previsión de lluvia y tormentas en Canarias

Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, se esperan precipitaciones débiles y/o moderadas, localmente persistentes que estarán repartidas de forma desigual por todo el archipiélago en todas las vertientes, y no son descartables aguaceros localmente fuertes y/o de tipo tormentoso en el oeste y norte de las islas. En las cumbres de La Palma y de Tenerife podrían darse precipitaciones en forma de nieve a partir de unos 2000 metros de altitud.

Además, existe la probabilidad de tormentas débiles a moderadas y localmente fuertes, con posibilidad de granizo menudo.En ese sentido, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el Gobierno de Canarias ha declarado las situaciones de prealerta por lluvias a partir de esta medianoche y por tormentas a partir de las tres de la madrugada.Asimismo, se mantienen los avisos por viento y fenómenos costeros que afectan a las islas desde la pasada madrugada a consecuencia de la aproximación de la borrasca atlántica Garoé.La situación de prealerta por viento, que puede alcanzar los 60 - 90 kilómetros por hora, afecta en mayor medida a las medianías y zonas altas del noroeste, vertiente este y cumbres de La Palma, así como a Vilaflor, Macizo de Teno, zonas altas de Granadilla de Abona y de Arico, además del Parque Nacional del Teide, en La Orotava, en la isla de Tenerife.En cuanto a la situación de prealerta por fenómenos costeros con mal estado del mar y oleaje de mar combinada que podría alcanzar y/o superar los 3 - 5 metros se espera en las costas norte y oeste La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, así como al litoral norte de Tenerife y Gran Canaria.

Recomendaciones de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno recuerda a la población que es necesario adoptar las medidas adecuadas para prevenir y evitar situaciones de riesgo mientras se prolongue la situación de inestabilidad meteorológica.

Es aconsejable evitar circular en coche durante un episodio de lluvias fuertes y, si es imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos, así como circular preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas.

Si la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, es conveniente cerrar puertas y ventanas ya que las corrientes de aire pueden atraer a los rayos; alejarse de torres, vallas o cualquier otra estructura metálica y no refugiarse bajo los árboles.

En el litoral hay que recordar que no debemos permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia, entre otras recomendaciones.

Por último, ante las rachas de viento es importante retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle y extremar la precaución en los desplazamientos por carretera ante la posible presencia de obstáculos en las vías.