El presidente Clavijo afirma que Canarias "no se rendirá" hasta alcanzar un pacto migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sostuvo este jueves en el foro de Nueva Economía Fórum que Canarias "no se rendirá" hasta alcanzar un acuerdo que permita la distribución extraordinaria de menores extranjeros no acompañados en el conjunto del Estado.

El presidente Clavijo reconoció, en el foro celebrado en Madrid, que se están ultimando los detalles del texto, impulsado por los Gobiernos canario y vasco, si bien reconoció no entender que "el Gobierno de España se haya mostrado tan extremadamente garantista con el decreto ley de migración" pero no con los decretos debatidos ayer en el Congreso para la revalorización de las pensiones, la continuidad del transporte público terrestre (guagua y tranvía) en Canarias o las ayudas a La Palma.

En su intervención el líder del Ejecutivo canario subrayó que "ya sabemos que los recursos -a la falta de iniciativa del Estado- no pueden ser la excusa" tras conocer esta misma semana en la reunión que mantuvo con el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, que la UE destinó a España 568,2 millones de euros en 2024 para migración "de los que solo 50 millones de euros llegaron a Canarias". En este contexto el presidente canario reconoció que las islas "soportaron a pulmón el gasto de 135 millones de euros para atender a los menores no acompañados" y se preguntó "a dónde fueron a parar los recursos europeos que ingresó el Gobierno de España el pasado año".

El presidente canario se mostró "optimista" para alcanzar un acuerdo que permita la distribución puntual de 4.000 menores no acompañados de los 5.812 niños, niñas y jóvenes que permanecen en la red de acogida de Canarias y de los 400 menores no acompañados de Ceuta y que podría contar con el sí de una mayoría parlamentaria , con el visto bueno de Junts, y que insistió podría sustentar su financiación "con los recursos que ya pone la Unión Europea".

Asimismo, el presidente de Canarias enfatizó en la necesidad del despliegue del Frontex para "salvar vidas" y que trasladó esta misma semana al Comisario Brunner durante la agenda que mantuvo en Estrasburgo. Para el presidente Clavijo esta medida debe ir acompañada "de una política de cooperación firme de la Unión Europea en África". En este sentido, se mostró preocupado por la presión migratoria procedente del interior de África que soportan los países fronterizos como Marruecos, Senegal, Gambia y mostró especial preocupación por la situación de Mauritania, donde reconoció, hay un campamento con más de 150.000 refugiados "esperando a dar el salto a Europa", concluyó.

Agilización licencias vivienda

En materia de vivienda, el presidente de Canarias anunció que su Gobierno trabaja ya en el decreto para que los ayuntamientos puedan dar en un plazo no superior a 90 días las licencias urbanísticas para la construcción de nueva vivienda. Un decreto, apuntó, que prevé aprobar el Ejecutivo canario a finales del próximo mes de febrero y con el que las corporaciones locales "podrán agilizar las licencias, permitiendo a los acaldes y alcaldesas no estar prisioneros de la burocracia" en un área tan sensible como esta.

Esta medida se suma a otra en la que también trabaja el Gobierno de Canarias como la regulación de la vivienda libre al alquiler a precios más reducidos y a las puestas ya en marcha con el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, convalidado el pasado año, o la regulación del alquiler vacacional, todas ellas dirigidas a dar una respuesta a la emergencia habitacional en el archipiélago.