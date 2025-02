La Comisión Promotora de la Ley de Volcanes de Canarias lamenta que el Partido Popular pretenda impedir su aplicación en La Palma

Canarias/ En las enmiendas presentadas, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias ha pedido que se elimine su aplicación a la erupción volcánica del Tajogaite.

Para el portavoz de la Comisión, Juan González Martín, "esta enmienda es una falta de respeto a las personas afectadas y a los miles de personas que, junto a ellas, pidieron su tramitación".



"La Ley de Volcanes de Canarias fue una iniciativa popular que contó con más de 19.000 firmas y que, desde el primer momento, se planteó para la isla de La Palma, y por supuesto, para cualquier otra isla o momento en que fuera necesaria, recogiendo los principios básicos que deben regir las actuaciones administrativas anteriores y posteriores, y los derechos de las personas afectadas, pero, lo que no tiene sentido es que esperemos treinta o cuarenta años para aplicarla, mientras las personas afectadas de La Palma seguimos esperando. Nos parece una falta de respeto" afirmó el portavoz.

La Comisión Promotora pide al PP y al resto de formaciones políticas que presentaron enmiendas que no limiten el alcance de la Ley y que la recuperación de La Palma o de cualquier zona afectada por una catástrofe no siga usándose como herramienta de confrontación política.

A tal fin, pedirá una reunión urgente con los grupos parlamentarios que recuerdan, apoyaron de forma unánime esta ley cuando se presentó en el Parlamento de Canarias.