El Parlamento canario reclama al Estado la creación de un Hospital de Emergencias en El Hierro

Canarias/ La PNL presentada por el diputado de la AHI, Raúl Acosta, insta al Gobierno central a desplegar un hospital con recursos propios para garantizar la atención adecuada a los migrantes. El diputado por la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha presentado hoy en sesión plenaria una Proposición No de Ley (PNL), aprobada con el único voto en contra del Grupo Socialista, en la que solicita la creación de un hospital de emergencias en El Hierro como medida urgente para aliviar la presión sobre los servicios sanitarios de la isla, que se encuentran desbordados por la creciente crisis migratoria.



Durante su intervención, Acosta destacó la gravedad de la crisis sanitaria en El Hierro, que se enfrenta a una situación sin precedentes debido al aumento de llegadas de migrantes. "En 2024, más de 24.000 migrantes arribaron al puerto de La Restinga, lo que ha tensionado enormemente los recursos sanitarios y generado un sobrecoste económico insostenible para una isla con apenas 11.000 habitantes," afirmó el diputado, quien subrayó la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada por parte del Gobierno central. "El Gobierno central tiene la obligación legal y los recursos materiales y humanos para levantar un hospital de emergencia en la isla, tal como lo hace en otras situaciones de emergencia en el mundo", añadió Acosta.

El diputado explicó que las infraestructuras sanitarias de El Hierro son completamente insuficientes para hacer frente a la actual situación. "El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, único centro hospitalario de la isla, fue diseñado para una población limitada y no tiene capacidad para responder a esta creciente demanda," declaró. El hospital cuenta con 32 camas y los centros de salud de la isla disponen de un número muy limitado de médicos. En total, diez médicos para atender las eventualidades de 11.000 habitantes y los 24.000 migrantes que llegaron el año pasado a El Hierro, lo que supone una media de 65 inmigrantes al día, 455 a la semana, casi 2.000 al mes. "Las infraestructuras sanitarias de El Hierro son insuficientes y el personal está trabajando al límite. No podemos permitir que esto siga así", enfatizó el diputado.

Acosta también recordó la obligación del Gobierno central en la atención sanitaria de emergencia a los migrantes. "No estamos hablando de segregación racial ni de competencias entre administraciones, estamos hablando de atención sanitaria de emergencia. La primera asistencia sanitaria es competencia del Gobierno central y es el Gobierno central quien tiene que responder a ello," recalcó. En este sentido, la PNL presentada por la AHI en el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a pedir al Ejecutivo central el despliegue de un hospital de emergencias, con infraestructuras y personal a su cargo, similar al que gestiona el Equipo START para situaciones de emergencia internacional.

La propuesta del diputado herreño también destaca la necesidad de una mayor colaboración interinstitucional. "Si hay voluntad política para colaborar, se puede colaborar," insistió Acosta, subrayando que el Estado ya tiene dispositivos desplegados en la isla para gestionar la crisis migratoria y debería asumir también la creación de un hospital de emergencias para garantizar la atención sanitaria adecuada a los migrantes.

En su intervención, Raúl Acosta también señaló la urgencia de una respuesta concreta por parte de los responsables sanitarios y migratorios del Gobierno central, pidiendo la visita de las ministras de Sanidad y Migraciones, así como del ministro de Asuntos Exteriores, para evaluar la situación de primera mano y buscar soluciones adecuadas. Además, instó a la transferencia de los fondos derivados del gasto sanitario vinculado a la atención de los migrantes, que en 2024 ascendió a más de 25 millones de euros en Canarias, una cifra insostenible para los presupuestos locales.

