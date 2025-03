Canarias afronta una semana con un empeoramiento del estado del mar y riesgo de inundaciones en las costas

La previsión apunta a un mal estado del mar con oleaje de mar combinada con olas que podrían alcanzar entre cuatro y seis metros de altura, pudiendo llegar la ola máxima a doce metros de altura durante la jornada de este lunes. El viento será del noreste, con rachas que podrían llegar a los 38 kilómetros por hora, alcanzando los 61 kilómetros hora en el canal marítimo entre La Gomera y Tenerife.

Para el martes, 18 de marzo, la previsión señala que habrá viento del noroeste, o de componente norte que podría alcanzar los 28 kilómetros por hora y los 38 kilómetros por hora durante la madrugada.

Hay que tener en cuenta que este empeoramiento del mar será de forma gradual por lo que Canarias estará en situación de prealerta por fenómenos costeros entre las 07:00 y las 11:59 horas de este lunes, según la declaración de la Dirección General de Emergencias, pasando a alerta a partir de las 12:00 horas.

En cuanto a la situación de prealerta por riesgo de inundaciones en la costa, se esperan saltos del oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa durante las pleamares. De hecho, este riesgo se concentrará desde las dos horas antes y hasta las dos horas después del horario pico de la pleamar, prevista para este lunes entre las 14:35 horas y las 15:15 horas, y entre las 02:00 y 03:30 horas y las 15:05 y 15:45 horas del martes, 18 de marzo.

Recomendaciones de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias pide a la población que extreme las precauciones en el litoral de las islas por este empeoramiento del estado del mar y recuerda la importancia de evitar riesgos poniendo en práctica los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

En este sentido, recuerda que es importante evitar paseos por la costa y circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, así como grabar selfis en áreas próximas al litoral. Además, recomienda aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Asimismo, es fundamental no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Por seguridad, si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal es recomendable no permanecer cerca del mar, ni acercarse, aunque se calme de repente.

En caso de emergencia es de vital importancia llamar inmediatamente al 112 y explicar lo que ocurre para movilizar la ayuda especializada.