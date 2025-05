Canarias invierte más de 300 M€ en licitaciones públicas con metodología BIM y se sitúa entre las 5 comunidades autónomas con más gasto de España

Canarias/ La pasarela del Padre Anchieta analizada como caso de éxito en las Jornadas BIM para ingenieros y arquitectos en Tenerife.

El requisito BIM en la contratación pública aumenta exponencialmente en España, con un total de 4.670 licitaciones publicadas y una acumulación de más de 15.000 millones de euros invertidos, según datos del Observatorio de contratación BIM del sector público.



Para responder a esta necesidad en el sector de la ingeniería y la arquitectura, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP) vuelve a lanzar el itinerario de formación en metodología BIM (Building Information Modeling), un sistema de trabajo colaborativo con modelos digitales 3D que mejora la coordinación, eficiencia y sostenibilidad del sector.

Esta capacitación está subvencionada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, acorde a la Orden TMA/94/2021 de 22 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la formación de metodología BIM aplicada a la contratación pública (BOE de 6 de febrero de 2021). Además de la formación online, cuenta con sesiones presenciales en Madrid, donde inició su recorrido el pasado 4 de abril, en Tenerife el 30 de abril y en Valencia el próximo 8 de mayo.

Canarias invierte más de 300 millones de euros en contratación pública con BIM

Las Jornadas BIM del CITOP de Tenerife han contado con cerca de un centenar de asistentes. El acto formativo, "Jornadas sobre Construcción y Ejecución de Obra con BIM", ha reunido a algunos de los mejores profesionales BIM, que han analizado las herramientas más innovadoras del sector y proyectos de éxito. El impacto de BIM en la contratación pública es también significativo en las Islas Canarias, que se sitúa como la quinta comunidad autónoma de España con mayor inversión acumulada hasta la fecha, en total 331 millones de euros y 256 licitaciones publicadas.

La mesa inaugural de la Jornada ha estado formada por Francisco Javier González, viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias; Pablo Oromí, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la zona territorial de Santa Cruz de Tenerife; Felipe Monzón, director de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería; Marta Domínguez, vicerrectora de Infraestructuras de la Universidad de La Laguna y Norena Martín, profesora Titular de la ULL y Fundadora del BIMLab.

"El BIM ha tenido una implantación bastante lenta en España pero claramente ha venido para quedarse. Por tanto, los profesionales deben formarse para no quedarse atrás en esta transición hacia el BIM, tanto en diseño como construcción, en administraciones públicas como en empresas privadas", ha afirmado el decano del CITOP Tenerife.

Por su parte, Francisco González ha declarado que "Acabamos de firmar la estrategia de Movilidad Sostenible Inteligente de Canarias, que estará vigente durante 30 años. En el caso de Tenerife soy consciente del reto que tenemos, debemos hablar de las infraestructuras viarias necesarias en clave de movilidad, conciliando el respeto absoluto al medio ambiente. Me consta el esfuerzo de la Universidad, y tenemos que hacerlo todos por el bien de nuestra sociedad". Mientras que la vicerrectora de Infraestructuras de la Universidad de La Laguna ha asegurado que "La Jornadas BIM del 2025 están muy ligadas con este concepto: las infraestructuras son la clave de la sociedad. Sin un techo, las personas no pueden vivir. Sin una carretera y un puente, tampoco. Por eso estamos aquí, para saber cómo hacerlo a través de modelos BIM de contratación pública".

Posteriormente, han tenido lugar las ponencias. La primera intervención ha estado a cargo de Antonio García, jefe de Grupo de Obras de la constructora Pérez Moreno, quien ha tratado el impacto de BIM en la constructora y su carácter obligatorio. A continuación, Iván Guerra y José Mª Bellas, líder de la consultoría BIM en HIBERUS y responsable VDC de Grupo Cobra, respectivamente, han ahondado en el Entorno Común de Datos (CDE), una plataforma digital donde se recopila, gestiona y comparte toda la información de un proyecto y su aplicación práctica en la obra.

En la línea de las herramientas tecnológicas, Pablo Ruiz, ingeniero de Ventas para Ingeniería y Consultoría en LEICA, ha explicado en qué consiste el Reality Capture, un proceso para capturar el entorno físico en formato digital mediante tecnologías como escáneres láser o fotogrametría.

La siguiente ponencia ha profundizado en la normativa ISO 19650, imprescindible en la digitalización del sector, que ha ido de la mano de Azael Pérez, cofundador y Director Técnico de ALIANZA BIM.

Otro aspecto clave de la jornada ha sido el análisis de casos de éxito reales en la aplicación BIM. Pedro Salvachúa, especialista BIM/3D en FHECOR, ha expuesto el diseño paramétrico y modelado BIM de la Pasarela de Padre Anchieta, que han sido imprescindibles en el proyecto. Esta pasarela peatonal con forma de anillo de 314 metros evitará atascos en la rotonda y dará seguridad a los numerosos peatones, principalmente alumnos de la Universidad de La Laguna.

El acto ha llegado a su fin con una mesa de debate donde los asistentes han podido plantear sus dudas e inquietudes con respecto al BIM en la construcción y ejecución de obra.