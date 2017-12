En la citada orden de encomienda de gestión se propone la reordenación de los recursos, estableciendose los siguientes servicios: mantenimiento de las actuales ciento sesenta y cinco plazas ofertadas para los Centros de Internamiento Educativo para menores infractores (CIEMI); mantenimiento de las actuales ciento cincuenta plazas en medio abierto no residencial en las islas no capitalinas distribuidas entre Lanzarote, setenta y cinco plazas , Fuerteventura cuarenta y cinco plazas y La Palma – Gomera –Hierro treinta plazas ; mantenimiento de las actuales ciento noventa plazas en medio abierto no residencial en las islas capitalinas correspondiendo cien plazas a la isla de Gran Canaria y noventa plazas a la isla de Tenerife; mantenimiento de los grupos de convivencia educativa ya encomendados, ajustando las plazas resultando un número total de setenta y dos plazas; mantenimiento de dos hogares de emancipación, uno en cada isla capitalina, con una oferta total de doce (12) plazas y por último el mantenimiento de ciento cincuenta plazas del programa de intervención familiar.