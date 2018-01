Según explica el SEPE en el comunicado, la sentencia del Tribunal Constitucional no se aplica al decreto vigente que regula el actual programa, por lo que no está afectado por esta nulidad. Asimismo, tampoco afecta a los reconocimientos y nuevas solicitudes del PREPARA, que están regulados en el Real Decreto-Ley 14/2017 y que no está afectado.

El director del SCE, Sergio Alonso asegura que, "dada la fisonomía de la estructura de desempleados que hay en Canarias, son prioritarias todas las políticas dirigidas a las personas mayores de 45 años con cargas familiares y con mayor demandas de formación".

Actualmente hay en Canarias 1.628 demandantes de estas ayudas que están pendientes de que se resuelva su petición, el 2,7% de los parados registrados en las oficinas.

Sergio Alonso recuerda que el PAE, es un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración que comprende políticas activas de empleo e intermediación laboral, con la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo.

Este programa ofrece una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y vinculada a la participación en las mencionadas políticas de activación para el empleo. Esta ayuda pueden solicitarla personas que hayan agotado cualquier tipo de prestación, hayan estado inscritas como demandantes de empleo durante 270 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, que hayan cesado involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena y que carezcan de rentas.