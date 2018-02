Interpelado, el vicepresidente anunció que este año la Consejería de Obras Públicas y Transportes licitará la segunda fase de la carretera de La Aldea, tras haber iniciado ya y de manera adelantada el expediente de expropiaciones del proyecto.

Pablo Rodríguez recordó que el único motivo por el que Canarias tiene un importante retraso en la ejecución de carreteras viene dado por los recortes en las transferencias impuestos por el Estado de forma unilateral desde el año 2012 en el marco del convenio. Una deuda por valor de más de 700 millones de euros que ha sido recurrida por la Comunidad Autónoma y que recientemente reconoce una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Gobierno de Canarias. El consejero subrayó que el auto sienta un precedente y jurisprudencia a la vez que pone de manifiesto que "los acuerdos que se cierran con Canarias se deben cumplir".

El consejero, en respuesta a Nueva Canarias, aclaró que la ejecución presupuestaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el año 2017 fue cercana al 70% y no del 20%, tal y como había afirmado el portavoz de NC, y todo ello teniendo en cuenta que el presupuesto fue ampliado pasado el ecuador del año 2017, una vez aprobado los Presupuestos Generales del Estado. Pablo Rodríguez aseguró que 2017 es, en términos absolutos, el año en que más dinero se ha invertido desde el departamento en relación a los últimos años y añadió que "no se perderán recursos" porque las cuantías no gastadas se invertirán en carreteras durante el 2018.