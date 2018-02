Cristina Valido explicó que se está revisando en profundidad la PCI, como se acordó en el marco de la Concertación Social "no solo para buscar una mayor eficiencia, sino para ampliar la cobertura y ver si a través de esa herramienta, con las adapataciones necesarias, podemos llegar a todas las familias vulnerables del Archipiélago y establecer pasarelas de apoyo a todas las familias a las que se les ha acabado la prestación sin que se haya cumplido el objetivo de la misma".El pasado 25 de enero tuvo lugar una reunión de trabajo, donde se planteó la modificación de la Prestación Canaria de Inserción ampliando los perfiles de los perceptores y así mejorar su eficacia., "Estamos a la espera de agendar reuniones con los departamentos implicados e incorporar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para llevar a cabo los acuerdos que se firmaron en ese documento", explicó la consejera de Políticas Sociales.Cabe señalar que tras la constitución de la mesa, el Gobierno se comprometió a dotar, cuando corresponda, de recursos económicos suficientes a la modificación de la ley, pactada con los agentes sociales.Cristina Valido, que trabajó en las mesas de lo social previas a la firma de los Acuerdos, aseguró en el Parlamento que el Gobierno trabaja en en los pactos firmados con los agentes sociales y concretó que el objetivo es mejorar la eficacia de la PCI, adaptar los perfiles a aquellos colectivos a los que no está llegando y que se encuentran en vulnerbildiad social y establecer pasarelas para las personas que una vez han agotado la prestación no han sido capaces de insertarse laboral y socialmente".

Paralelamente el Gobierno también está trabando también en una serie de medidas sociales tanto coyunturales como estructurales a través del II Plan Canario de Inclusión Social, la Ley de Inclusión de Clausulas Cláusulas Sociales, Medioambientales y Reserva de Mercado, "que junto con la nueva Ley de contratación pública, será una herramienta eficaz para lograr la mejora en el empleo, cuidar el medio ambiente y facilitar la inserción laboral de las personas más desfavorecidas" o la Ley del Tercer Sector Social de Canarias