Puertos Canarios ya cuenta con varias escalas de crucero cerradas para el presente año y para el próximo 2019, dos en el puerto de Tazacorte, una en el puerto de Vueltas y cinco en el puerto de Gran Tarajal.

El director-gerente del ente público Puertos Canarios, Manuel Ortega, ha asistido a la 52 edición de la Asamblea General Medcruise celebrada en Malta desde el pasado 23 de mayo y hasta el día de hoy. Se trata del congreso que organiza dos veces al año Medcruise, la principal asociación de puertos de cruceros a nivel mundial, y Puertos Canarios ha participado por primera vez como miembro después de que el pasado mes de enero entrase a formar parte de la entidad. De los puertos de titularidad autonómica del Estado, únicamente forman parte de esta asociación los de Cataluña y los de Canarias.

Manuel Ortega indicó: "Los puertos autonómicos han estado presentes en un foro fundamental para poder crecer como destino en el turismo de cruceros. Durante las jornadas de la asamblea hemos trabajado con el objetivo de ganar mercado y convertir Canarias en hub de las rutas de cruceros". Y añadió: "Como he comentado en otras ocasiones, el turismo de cruceros es una categoría clave para los destinos insulares y por ello su desarrollo en nuestro archipiélago resulta fundamental, no solo para generar riqueza en los puertos, sino en las Islas en general, ya que la visita de los cruceristas supone una oportunidad para los agentes económicos de cada destino".

El programa de la asamblea contó con diferentes reuniones de grupo de trabajo, conferencias, reuniones de negocio, y un espacio en el que Manuel Ortega pudo presentar los puertos de titularidad autonómica, como nuevo miembro de la asociación. Y al mismo tiempo, durante las jornadas se desarrollaron diversas sesiones plenarias en las que se abordaron temáticas relevantes para el sector de cruceros, como las tendencias presentes, las nuevas regulaciones existentes, la construcción naval y el desarrollo portuario, y la cooperación entre empresas portuarias y de cruceros.

Asimismo, a la asamblea no solo asistieron los miembros de la Medcruise, sino que también participaron representantes de las principales navieras dedicadas al sector de cruceros, con los que Manuel Ortega mantuvo diversas reuniones. Al respecto, el director gerente de Puertos Canarios explicó: "Presenté las infraestructuras portuarias autonómicas que reúnen los requisitos, por dimensiones y prestaciones, para recibir tráfico de cruceros, y que son los puertos de Vueltas, Tazacorte y Gran Tarajal, con el objetivo de que puedan ser incluidos en sus itinerarios. Las rutas de los cruceros se cierran con dos años de antelación y con ello, estamos trabajando ya para que puedan ser incluidos en 2020". En esta línea detalló: "En concreto, estamos inmersos en la captación de cruceros de pequeño y mediano porte, que por las características de nuestras infraestructuras son los idóneos. Se trata de buques de lujo con pasajeros muy exigentes en cuanto a los destinos y los servicios".

Por otro lado, el director gerente de Puertos Canarios señaló que durante las jornadas de la asamblea, además de ofrecer los puertos canarios a las principales navieras y agentes del sector marítimo, también tuvo la oportunidad de conocer cómo funcionan otras administraciones europeas en la gestión de los puertos.

Puertos Canarios ya cuenta con varias escalas de crucero cerradas para el presente año y para el próximo 2019. El crucero MS Island Sky arribará el 11 de octubre de 2018 al puerto de Tazacorte; y el 13 de octubre de 2018 llegará al puerto de Vueltas. Asimismo, el crucero MS Serenissima, casi un mes después, el 12 de noviembre de 2018, llegará al puerto de Tazacorte.

Y además, el ente público ha cerrado cinco escalas de crucero en el puerto de Gran Tarajal con la compañía Fred Olsen Cruise Line. El buque Balmoral arribará el 2 y el 27 de diciembre de 2018; así como el 14 de enero de 2019. Y al mismo tiempo, el buque Braemar, llegará al puerto de Gran Tarajal el 26 de abril y el 4 de noviembre de 2019.

Medcuise

La Medcuise cuenta con 72 miembros que representan a más de un centenar de puertos y 32 miembros asociados que representan a otras asociaciones, juntas de turismo y agentes de buques o puertos. La misión de la asociación es promover la industria de cruceros en el Mediterráneo y sus mares contiguos, incluyendo el mar Negro, el mar Rojo y el Atlántico cercano. Asimismo, entre las funciones de Medcruise se encuentran aumentar la eficiencia de los puertos de cruceros mediante el intercambio de información e impulsar nuevos desarrollos turísticos en áreas geográficas donde se encuentran los puertos de cruceros, así como nuevas técnicas o tecnologías en el desarrollo, organización, administración y gestión de cruceros.