Canarias/ Se publicará una resolución en la que constarán las solicitudes guardadas en la sede electrónica a fin de permitir culminar el proceso con todos los datos y documentos necesarios. El director general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, anuncia que se tendrán por presentadas las solicitudes de quienes el 28 de mayo de 2018 accedieron a la sede electrónica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, hayan cumplimentado y guardado su solicitud, pero que debido a las incidencias registradas ese día no pudieron culminar el proceso. Rodríguez explica que este centro directivo dictará una resolución que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, así como en su sede electrónica, en la que constará el nombre, apellidos y el número de documento oficial de identidad de las personas cuyas solicitudes se tengan por presentadas que se encuentren en la situación anteriormente descrita.



Como se recordará, el 28 de mayo concluyó el plazo de presentación de solicitudes, vía telemática, para la participación en las distintas pruebas selectivas convocadas por la Dirección General de la Función Pública, pero en esa misma fecha, explica la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, se detectaron incidencias en la operatividad de la sede electrónica de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad a lo largo de varias horas de ese día por motivos ajenos a la voluntad de esta Administración, lo que impidió que determinadas personas aspirantes pudieran culminar el proceso de presentación de su solicitud de participación

Ya que la sede electrónica, según informa la propia Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, cuenta con la información suficiente para la identificación de las personas que iniciaron las actuaciones tendentes a la presentación de su solicitud de participación y no pudieron culminarla, la Dirección General de la Función Pública, una vez recabados los datos de identidad y de las solicitudes cuya presentación se intentó, actuará de oficio teniendo por presentadas a las correspondientes personas solicitantes, sin perjuicio no obstante, de los trámites de subsanación que hayan de efectuarse para que las solicitudes se completen con todos los datos y documentos necesarios para su tramitación.

Al margen de tenerse por presentadas las solicitudes, quienes no la hubiesen podido cumplimentar totalmente, o bien no hubiesen podido aportar la documentación correspondiente, serán requeridos en un momento posterior mediante la Resolución que se publique con la lista provisional de personas admitidas y excluidas.

Rodríguez remarca que la presentación vía telemática de solicitudes para participar en las pruebas selectivas convocadas constituye un derecho de las personas aspirantes, siendo ajeno a su voluntad, el hecho de no haber podido culminar la presentación en la sede electrónica de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, de forma que dicho derecho, en modo alguno, puede verse perjudicado como consecuencia de las incidencias sufridas en la operatividad de la sede electrónica.

En consecuencia, la Dirección General de la Función Pública se disculpa por las molestias ocasionadas a las personas que se han visto afectadas por esta incidencia en la operatividad de la sede electrónica que, como se ha expuesto, ha resultado ser ajena a la voluntad de esta Administración.