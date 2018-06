Este apoyo unánime se puso de manifiesto en la reunión mantenida esta mañana en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria entre el presidente Fernando Clavijo y el Consejo Asesor en materia de política económica y social, con el objetivo de abordar el nuevo escenario político en España y los asuntos pendientes en la agenda canaria en Madrid.

Al término del encuentro con su consejo Asesor, el presidente del Gobierno de Canarias agradeció el apoyo recibido por sindicatos y patronales, "un cierre de filas absoluto con Canarias y con la Agenda Canaria, y eso es la mejor garantía a la hora de entablar cualquier tipo de negociación con el nuevo Gobierno de España".

El jefe del Ejecutivo recordó que el pasado viernes mantuvo una conversación telefónica con Pedro Sánchez para establecer una agenda de prioridades con Canarias "por lo que convoqué inmediatamente una reunión del Consejo Asesor, en ese compromiso mutuo de transparencia y lealtad que hemos asumido, para tratar tres temas de vital importancia: los Presupuestos Generales del Estado para 2018, el REF económico y el Estatuto de Autonomía".

La Agenda Canaria

Los pilares de esa agenda canaria que el Ejecutivo autonómico ha trazado en su relación con el Estado español se centran en tres objetivos esenciales: la negociación para la renovación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, en la que Canarias fija como "línea roja" la no inclusión del Régimen Económico y Fiscal (REF) en la financiación autonómica; el nuevo Estatuto de Autonomía, que debe incluir el REF para que las compensaciones que reciben las Islas sean de obligado cumplimiento y que ya no dependan cada año de la aritmética parlamentaria; y, por último, que la propia renovación del REF no se dilate más en el tiempo y Canarias logre para sí las mismas oportunidades que otros territorios no archipielágicos.

Clavijo destacó "el esfuerzo conjunto y el compromiso alcanzado con los agentes económicos y sociales del Archipiélago para defender los intereses generales de la ciudadanía canaria". Y añadió: "debemos afianzar el trabajo realizado por toda la sociedad canaria, por encima de colores políticos, ante asuntos de tanta trascendencia para nuestro presente y nuestro futuro como la financiación autonómica, los Presupuestos del Estado o el encaje de Canarias como región ultraperiférica en la Unión Europea".

En este contexto, recordó que Canarias "está pendiente de formalizar un presupuesto que prevé más de dos mil millones de euros para Canarias en convenios de carreteras, de obras hidráulicas, de infraestructuras turísticas y educativas, de planes de empleo, etcétera, y que contempla una cláusula de vital importancia, que en el caso de que las partidas no puedan ejecutarse en el plazo de estos meses, se puedan incorporar a las partidas de 2019, de manera que no perdamos esa financiación".

En cuanto al REF económico "que viene a compensar aquello por lo que somos diferentes -dijo- ha sido consensuado con todos los agentes económicos y sociales y "es importante, por un lado, que se apruebe en el mes de octubre y que quede fuera del sistema de financiación". Si el REF se aprueba, señaló Clavijo, "el próximo año, estaremos financiados en igualdad de condiciones que el resto del Estado por primera vez en nuestra historia".

El tercer asunto que se trató en la reunión del Consejo Asesor fue el Estatuto de Autonomía, "que va a permitir una vez el REF esté anclado, darle rango jurídico igual al de los presupuestos del Estado y asentar el fuero canario".

"Es un momento histórico el que nos ha tocado vivir -dijo Clavijo- nos estamos jugando los próximos treinta años, por lo que solo puedo agradecer la altura de miras demostrada por la sociedad canaria".

El presidente del Gobierno canario insistió en la necesidad de defender "más que nunca" los retos esenciales que Canarias tiene en su interlocución con el Estado, a pesar del cambio de escenario que se ha producido tras la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y el Partido Socialista. "Hoy es todavía más evidente que Canarias no puede depender del partido político que gobierne en Madrid", señaló Clavijo, por lo que, señaló, "debemos asegurar que nuestra hoja de ruta no va a estar sujeta a los vaivenes de la política".

En ese sentido, Clavijo señaló que tanto los sindicatos como la patronal canaria "apoyan nuestros esfuerzos y han cerrado filas en tono a los importantes objetivos que tiene Canarias durante el año 2018 y, de manera especial, en el reto de que la mejoría económica general repercuta de forma directa en todas las familias del Archipiélago".

A la reunión asistieron el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez Valido; el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega; la consejera de Hacienda, Rosa Dávila; la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido; el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán; la viceconsejera de la Presidencia, Alexandra Betancort; y el secretario general de la Presidencia, Ceferino Marrero, por parte del Gobierno. También asistieron José Carlos Francisco y Eduardo Bezares en representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE; Agustín Manrique de Lara y José Cristóbal García, por la Confederación Canaria de Empresarios, CCE; Gustavo Santana y Pedro Martínez, por parte del sindicato de la Unión General de Trabajadores, UGT; e Inocencio González Tosco y José Antonio Fariña Pérez por parte del sindicato Comisiones Obreras, CCOO.

Cierre de filas

Por su parte, el secretario general de la UGT, Gustavo Santana, señaló que "todos los que componemos este Consejo Asesor hemos dado el respaldo al presidente del Gobierno de Canarias para que cuando tenga la reunión con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le inste para que siga manteniendo los compromisos institucionales en relación a lo que estaba establecido en la Agenda Canaria, tanto con respecto al Régimen Económico y Fiscal como al Estatuto de Autonomía".

Santana se mostró optimista también con respecto a los Presupuestos Generales del Estado pactados con el Gobierno saliente y confió en que "aunque se desplacen en el tiempo, se respetará lo negociado hasta el momento porque tienen un contenido muy importante tanto en materia económica como social para Canarias". En ese sentido, hizo un llamamiento "tanto al PP como al PSOE para que sigan en la senda de lo que coherentemente debería ser la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, y al resto de partidos con representación parlamentaria para que en octubre puedan igualmente aprobar tanto el Régimen Económico y Fiscal como el Estatuto de Autonomía de Canarias".

A su vez, Inocencio González, secretario general de CCOO, mostró también el apoyo del sindicato Comisiones Obreras a la Agenda Canaria, porque "entendemos que al fin y al cabo se trata de que Canarias tenga una financiación justa y que cuente en igual de condiciones al resto de CCAA en los Fondos de Competitividad".

González Tosco aseguró que "los índices de pobreza y desempleo que ha mostrado Canarias a lo largo de los años tienen, sin duda, su origen en un déficit histórico de financiación y ahora por primera vez estamos a las puertas de obtener esa igualdad de financiación que reclamamos".

Por su parte, el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, señaló que "en este momento de incertidumbre para la Agenda Canaria, no solo hemos analizado la necesidad de mantenerla en vigor, sino que es más necesario que nunca aprobarla a la mayor brevedad posible, en lo que resta de ejercicio, a lo más tardar en otoño".

Manrique de Lara añadió que "hemos cerrado filas organizaciones empresariales y sindicales respecto al papel que debe jugar no solo el Gobierno de Canarias, sino toda la sociedad canaria porque esto es un asunto que nos compete a todos". En ese sentido, dijo "el presidente Clavijo se reunirá con Sánchez representando al conjunto de la sociedad".

"Entendemos que las cosas se han cimentado bien por parte del Gobierno de Canarias en el pasado y que, por lo tanto, vamos con una ventaja a la negociación: todo lo que se ha hecho se ha hecho con el consenso de la sociedad canaria, con los agentes económicos y sociales y con todos los partidos políticos, por lo que esperamos que ese mismo apoyo se mantenga en los próximos meses", añadió el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.

A su vez, el presidente de la CEOE, José Carlos Francisco, indicó por su parte que "después de tener pactada la Agenda Canaria prácticamente en su totalidad en los asuntos más importantes, nos quedamos con la miel en los labios y un grado de incertidumbre grande". Por eso, añadió, "nuestro respaldo es importante, pero lo es mucho más el de todos los diputados canarios de los diferentes grupos políticos a un asunto que es un 'tema de Estado' para Canarias".