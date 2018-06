La acción, que cuenta con la financiación al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya tiene ganadores. En la categoría de paisaje el usuario @sergismo; en retrato @aaron_goodlife; y en cultura @tomascorrea_. Las tres imágenes premiadas han sido valoradas por un jurado formado por profesionales de Promotur Turismo de Canarias, y se seleccionaron por su capacidad para transmitir emociones haciendo un extraordinario uso de la composición, el color y la luz. El premio es un viaje para dos personas de un fin de semana a la isla que elija cada ganador. Además, sus autores podrán ver su trabajo en futuras promociones internacionales que se desarrollarán en Instagram y podrán compartir su talento y su amor por las Islas con miles de europeos.

Más de 3.000 fotos fueron etiquetadas con el hashtag #fotocanaria2018 durante los días en que estuvo abierto el concurso, que se lanzó coincidiendo con el Día de Canarias. El objetivo era que los canarios compartieran sus mejores imágenes y que éstas entren a formar parte de los contenidos visuales de Islas Canarias, convirtiéndose por sí mismas en un reclamo promocional que puedan ver millones de potenciales turistas. Dentro de la estrategia de la marca se apuesta por impulsar la implicación de la sociedad canaria en la actividad turística, puesto que no es posible la sostenibilidad futura del modelo turístico canario sin hacer partícipes a los propios residentes. En este sentido, desde Turismo de Canarias se quiere potenciar a los canarios como los mejores embajadores de los siete destinos. Promotur lleva a cabo un plan de marketing digital always on en las redes sociales, generando conversación constante con sus usuarios y que necesita ser nutrida con contenidos de calidad que permitan multiplicar la capacidad de comunicar el potencial de las Islas Canarias como destino. Se pretende que este concurso tenga una continuidad en el futuro, planteándose nuevas ediciones en años venideros.