Valido: "Habrá continuidad en los proyectos esenciales de atención a la mujer"

"Asumiremos aquellos proyectos que cumplan los requisitos para otorgar ayudas directas por proyectos de inclusión, además de que estas también puedan optar a otras líneas que puedan sacar otras administraciones", aseguró la consejera.

Asimismo, la consejera ha informado de que adelantará la convocatoria anual de subvenciones genéricas, y que en las bases se priorizarán los programas vinculados a la inclusión social, mayores, voluntariado e inmigración que actualmente gestionan entidades del Tercer Sector para cuyo mantenimiento sea esencial la obtención de estos fondos y no los hayan obtenido tras la última resolución del IRPF.

Por último, Valido propondrá a Madrid una nueva fórmula para adaptar las bases de la convocatoria a la realidad del Tercer Sector en Canarias, no sectorial, sino por proyectos de continuidad esenciales. Se propondrá asimismo que los que son de nueva línea, innovadores o experimentales tengan una ponderación diferente y poner límites a la financiación y al número de proyectos a financiar partiendo de lo consolidado en el año anterior.

"Lo que tiene que quedar claro", afirmó Valido, "es que en este Gobierno siempre ha habido voluntad de mantener la financiación al Tercer Sector en Canarias porque lo consideramos esencial para llevar las políticas de ayuda a la población más vulnerable". "No es cierto", remarcó, "que la falta de financiación a través de la convocatoria del IRPF haya supuesto la paralización de ningún proyecto, porque inmediatamente hemos habilitado vías para evitarlo".

La consejera quiso dejar claro que "la ciudadanía debe entender dos cosas: una es que que las ONG no se financian solo a través de esta convocatoria, esa es solo la financiación que corresponde a Canarias a través de las casillas que ustedes marcan cuando hacen su declaración de la renta. Se ha creado una alarma innecesaria puesto que el propio Gobierno y otras administraciones sacan anualmente subvenciones y existe financiación directa, apoyo por parte de cabildos o ayuntamientos, etcétera". "Por otra parte", continuó "los criterios de baremación vienen establecidos por el Estado, de ahí que nosotros propongamos otras soluciones más adaptadas a la realidad de las entidades en Canarias, y no basadas en las necesidades de entidades grandes radicadas en Madrid".

Para la convocatoria de subvenciones genéricas a la que aún tienen la opción de presentarse las entidades, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda va a disponer de 5,6 millones de euros, para programas tanto de inclusión, mayores, inmigración y voluntariado como para los que atienden a infancia o dependencia.

La convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF está destinada a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, contempla conceder ayudas a un total de 147 proyectos con una financiación que asciende a 6.957.307,88 euros distribuidos en un total de diez áreas que incluyen programas de atención a la vulnerabilidad, discapacidad, mayores, voluntariado, inmigración, pueblo gitano, infancia-familia, juventud, drogodependencias o VIH.

Las entidades solicitantes tuvieron que competir entre 511 programas y 182 entidades sociales que solicitaban un total de 21 millones de euros.

La concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, es una medida del Estado para la financiación de programas de interés general. Hasta el año 2016 la convocatoria de estas subvenciones se había realizado únicamente por la Administración del Estado. El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2017, de 19 de enero, declaró inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del programa de la asignación tributaria del IRPF, al estimar que este modelo no se ajustaba al orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que se diseñó un nuevo sistema basado en la existencia de dos tramos: uno estatal y otro autonómico, ajustado al orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. De esta forma, durante el 2017, se estableció un periodo transitorio donde se autorizó que siguieran los proyectos subvencionados en 2016 vía subvención directa.

A partir del 2018, se produce un cambio en el modo convocatoria de forma directa a concurrencia pública en aplicación de la resolución del Estado del IRPF de 2018, la Ley de Subvención y la normativa de procedimiento administrativo y presupuestario. Así, los criterios de resolución para la baremación vienen determinados por los establecidos por el Estado, que son los que se han seguido en la convocatoria publicada el 3 de mayo de 2019 en el Boletín Oficial de Canarias.