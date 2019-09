El Senado aprueba una moción socialista de apoyo a los afectados por los incendios de Gran Canaria y pide la declaración como 'Zona Gravemente Afectada por Emergencia'

Canarias/ El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Ramón Morales, reclama altura de miras ante "un fenómeno que no entiende de colores políticos ni intereses territoriales, mucho menos electorales".

El portavoz adjunto de los socialistas en el Senado, el grancanario Ramón Morales, defendió en la Cámara Alta la necesidad de aprobar la declaración de 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil', que incluye ayudas directas por los daños materiales producidos en los bienes de las personas, los negocios y las infraestructuras de uso público, así como indemnizaciones por los daños ocasionados en explotaciones agrícolas y ganaderas, beneficios fiscales para los afectados o la concesión de créditos y anticipos sobre las ayudas, entre otras actuaciones, para que la normalidad se recupere en la isla en el menor tiempo posible.

Asimismo, la moción contiene una alusión clara a la adopción de medidas contra el cambio climático como uno de los factores primordiales en la lucha contra los grandes incendios forestales, en particular los que debido a su magnitud quedan fuera de la capacidad de extinción del ser humano, desgraciadamente mucho más habituales en los últimos años.

Morales recordó igualmente que el pasado 27 de agosto "no pudo aprobarse en la Diputación Permanente del Senado" la Declaración Institucional de apoyo a los afectados por los incendios consensuada entre todos los grupos políticos "por la negativa de un senador del grupo mixto, que impidió firmar a la mayoría de ese grupo porque el texto aludía a la lucha contra los efectos del cambio climático", explicó.

Para el senador socialista, el cambio climático "no entiende de colores políticos ni intereses territoriales, mucho menos electorales" porque "nos afecta a todos y todas, queramos o no queramos, incluso a los pocos que todavía no creen en ella", señaló.

Precisamente el Senado debatía en la misma jornada otra moción similar presentada por el Grupo Popular, que no pudo ser aprobada porque demostraba en su redacción "cierto desconocimiento de lo sucedido", explicó la senadora por Fuerteventura Paloma Hernández, como nombrar "únicamente dos incendios y olvidarse del tercero, el más virulento", así como confundir las competencias administrativas.

"Sabemos del afán centralizador del Partido Popular", indicó Hernández, quien se vio en la necesidad de recordar que "son las comunidades autónomas y los cabildos los competentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales en el territorio", señaló.

En opinión de los socialistas, "las prisas al presentarla ha llevado al Grupo Popular a tratar un tema tan serio y sensible como éste con cierta falta de rigurosidad en sus planteamientos", consideró Hernández.

La portavoz del Grupo Territorial Socialistas de Canarias en el Senado, Nina Santana, por su parte, deja claro que el grupo socialista "en ningún momento se ha opuesto" a que exista una base fija de helicópteros tipo Kamov en Gran Canaria como propuso el Grupo Popular, o cualquier otro medio de extinción similar, sino que se trata de "medidas que ya se están analizando por parte del Gobierno de Canarias y el Gobierno central, es decir, ya se está trabajando en ese sentido", matizó.

Santana tuvo un reconocimiento para "quienes presentaron una moción en apoyo a Gran Canaria, incompleta pero la presentaron, y además apoyaron la moción socialista", en alusión a los populares, frente a actitudes como la del senador por designación autonómica Fernando Clavijo "que aprovecha el sufrimiento de Gran Canaria para hacer demagogia y venderse" como el único que representa los intereses de Canarias en Madrid "pero luego es incapaz de acordarse de Gran Canaria a la hora de presentar una moción de solidaridad".