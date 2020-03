Los administradores de fincas siguen prestando servicio a las comunidades, pero se paralizan obras no urgentes

Santa Cruz de Tenerife/ A raíz del último Decreto del Gobierno (Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo...), que limita la actividad de algunos sectores laborales, las obras en las comunidades de propietarios quedan paralizadas, salvo las urgentes, y se mantienen servicios, como la limpieza y mantenimiento de ascensores, etcétera.

Puesto que ya no se pueden realizar algunos mantenimientos habituales en los edificios, mejoras o reparaciones no urgentes, el Colegio Territorial de Administradores de Santa Cruz de Tenerife hace un llamamiento a los propietarios y vecinos para hacer un buen uso de las instalaciones y mantener las zonas comunes. Por ejemplo, prevenir atascos de desagües y no tirar otra cosa que no sea el papel higiénico al váter (toallitas, en particular).