El Gobierno de Canarias retomará los procesos selectivos en cuanto sea posible

Por ello, el Ejecutivo autonómico priorizó la puesta en marcha de un complejo y ambicioso proceso de trabajo a distancia que forzó a paralizar los procesos selectivos en marcha, sin excepción, que solo se retomarán una vez que finalice el estado de alarma.

Entre otros procesos afectados, se encuentran los tres cuyas resoluciones de nombramientos se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el viernes 13 de marzo. Son la resolución de 2 de marzo de 2020, por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1); la resolución de 4 de marzo de 2020, por la que se nombra personal funcionario de carrera en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Agrícolas, y la resolución de 4 de marzo de 2020, por la que se nombra personal funcionario de carrera en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Industriales.

Dos días entre el nombramiento y el estado de alarma

Hay que recordar que el lunes 16 de marzo, dos días después de la publicación de esas resoluciones en el BOC, comenzó el estado de alarma decretado por el Gobierno del Estado.

Ante la nueva situación planteada, el jueves 19 de marzo la Dirección General de Función Pública colgó en el apartado de "Novedades" de su web un comunicado sobre las "Tomas de Posesión y Procesos Selectivos en Curso" por la que explicó que todos los procesos selectivos quedaron interrumpidos mientras durante el estado de alarma, y anunció que se reanudarán cuando finalice el mismo.

En estos tres casos quedó pendiente de completar la toma de posesión, que no es un trámite ajeno o adicional al proceso selectivo en su conjunto, sino que forma parte de este y, por lo tanto, no se pueden dar por finalizados todos los trámites administrativos que conlleva.

Un mes para tramitar la salida al trabajo anterior

Las personas opositoras que han aprobado alguno de esos tres procesos selectivos por el turno libre cuentan con un mes desde el 13 de marzo para tramitar su salida del trabajo anterior. Ese plazo quedó congelado hasta el término del estado de alarma, por lo que siguen disponiendo del mismo.

En todo caso, en estos tres casos, la mayor parte de las y los nombrados son de promoción interna, por lo cual ya estaban trabajando en la Administración antes de que se decretara el estado de alarma, y lo siguen haciendo.

29 personas con un trabajo previo ajeno a la Administración

En total, en estos tres procesos hay 74 personas de promoción interna, frente a 42 de turno libre. A estas cifras hay que restar las personas que ya trabajaban en la Administración como personal laboral o como interinos, por lo que la cifra de personas que tenían un trabajo previo y que debían renunciar al mismo ronda las 29.

Como se explicó antes, el Gobierno retomará este, y todos los demás procesos selectivos, en cuanto sea posible, siendo consciente de la situación en que se encuentran las citadas personas opositoras.