UGT Canarias apuesta por un pacto canario entre agentes sociales, económicos y políticos de cara a la desescalada del Estado de Alarma

Canarias/ La central sindical ha reiterado además la necesidad de reforzar el sistema sanitario de cara a un posible repunte del virus.

UGT Canarias ha apuntado hoy, durante la reunión del Consejo Asesor del Presidente, a la necesidad de crear un documento que unifique criterios entre los agentes sociales, económicos y políticos, de cara a afrontar el proceso de reconstrucción que se iniciará con la desescalada. Un documento que, bajo el criterio de estas siglas, debería estar en manos de todos los actores en un plazo no superior a tres semanas.



En esta línea, UGT Canarias abordará la próxima reunión del Consejo Asesor, prevista para este mismo viernes, con un borrador que contemplará propuestas laborales, sociales y económicas. Medidas mediante las cuales se apostará por salvaguardar los derechos de los trabajadores/as y de las clases más desfavorecidas, cuyos recursos se hayan visto mermados considerablemente durante esta crisis.

Entre esas propuesta, se planteará el uso del superávit económico, así como un posible endeudamiento de las cuentas de la administración, con el objetivo de no reducir la asistencia y ni los servicios públicos. Además, se volverá a insistir en la necesidad imperiosa de ampliar los ERTEs de cara a no destruir empleo.

De igual manera, se ha hecho hincapié en la necesidad de no escatimar en recursos, medios y personal sanitario de cara a poder hacer frente a un "posible" repunte del virus en las Islas.