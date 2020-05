Gobierno y ayuntamientos acuerdan permitir más libertad en el uso del Fondo Canario de Financiación Municipal

La reunión la presidió el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y participaron las alcaldesas y alcaldes de los ayuntamientos de Agüimes, Óscar Ramón Hernández; de Tinajo, Jesús Casimiro Machín; de Candelaria, María Concepción Brito; de Agulo, Rosa María Chinea, de Puntagorda, Vicente Rodríguez, y de Valverde, Antonio Ramón Chinea. Del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acudió por delegación el concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio, José Sabaté, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también por delegación, la concejala del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, Encarnación Galván.

Por parte del Gobierno de Canarias también asistieron el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez; el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, y la directora general del Tesoro y Política Financiera, Dunia González.

En virtud de esta modificación, una vez aprobada mediante Decreto ley del Consejo de Gobierno, los municipios canarios podrán destinar la totalidad del crédito previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del FCFM que les corresponda por el fondo de 2020 a la financiación de actuaciones en materia de seguridad y movilidad ciudadana, bienestar comunitario, servicios sociales y promoción social, fomento del empleo, cultura, sanidad y educación.

El artículo 1.1.a) establece que el 50% de las dotaciones a los municipios se destine al saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en ley, a inversión.

Asimismo, de no estar contempladas en las políticas de gasto indicadas, podrán ser financiadas con cargo al fondo las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como las derivadas del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes.

El punto 2 de ese RDL señala que, con cargo al suplemento de crédito, se realizarán las correspondientes transferencias a las comunidades autónomas para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de las mismas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.

Además, la modificación establece que los ayuntamientos que hayan incumplido en 2019 alguno de los indicadores de saneamiento económico financiero, podrán asimismo destinar la parte del fondo de 2020 previsto en el artículo 1.1.a) a saneamiento a saneamiento económico financiero.

El acuerdo también señala que, en caso de incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición, no se reducirá el fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo de la Ley 3/1999, de 4 de febrero (que contempla que el otro 50% de las dotaciones a los municipios son para gastos de libre disposición).

Los ayuntamientos podrán destinar los excesos de financiación no utilizados derivados del FCFM correspondiente a 2019 durante 2020 a saneamiento económico-financiero (o a inversión, de reunir los requisitos) si han cumplido con los indicadores de saneamiento económico financiero de acuerdo con las auditorías de la liquidación de 2018.

Reducción de las entregas a cuenta del Bloque de Financiación Canario para 2020 y compensación de la liquidación negativa correspondiente al ejercicio 2019

En la misma sesión, el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos expuso la caída de recaudación de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario (IGIC, AIEM e IEDMT) y el Consejo Municipal informó, también por unanimidad, la propuesta de reducir las entregas a cuenta del ejercicio 2020, así como la propuesta de liquidación negativa correspondiente al ejercicio 2019.