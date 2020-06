Comienza la evaluación de la transparencia de las 98 instituciones canarias sobre el COVID-19

El cuestionario contiene 36 preguntas que permitirán conocer cómo las administraciones han transparentado la actividad referida al COVID-19; sobre todo con los datos y las acciones efectivamente acordadas y puestas en marcha en los tres últimos meses. El periodo de cumplimentación concluye el día 6 de julio.

"Durante la crisis global provocada por el COVID-19, se ha evidenciado con mayor fuerza la necesidad de que las instituciones y todas sus entidades dependientes establezcan canales de información y comunicación transparente -más precisa, concreta y vinculada a hechos o medidas aprobadas que los anuncios genéricos en notas de prensa o declaraciones¬- con la ciudadanía acerca de la gestión técnica, sanitaria, económica y administrativa de la crisis", señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

Pasado el mes de agosto, se llevará a cabo un segundo test semejante a este para comprobar en qué medida ha avanzado la transparencia sobre la emergencia después del periodo de alarma; y para calibrar el nivel y la precisión de las informaciones ofrecidas sobre el conjunto de acciones que habrán de realizarse para, una vez superada la pandemia, afrontar los efectos de la crisis socioeconómica ya desatada. Habrá más preguntas sobre la transparencia relativa a las acciones de protección social y de estímulo económico puestas en marcha; "lo que permitirá a los ciudadanos tener un conocimiento comparativo y homogéneo sobre lo hecho por cada administración; y, a las instituciones, conocer ejemplos de buenas prácticas a tomar como referencia", añade el comisionado.

Además de la Administración de la Comunidad Autónoma, los cabildos insulares, los ayuntamientos y las universidades públicas y sus organismos autónomos dependientes, pueden contestar al cuestionario voluntariamente todas las entidades públicas que hayan tenido una actividad extraordinaria referida a la gestión de la crisis sanitaria.

Los resultados obtenidos serán objeto de un informe específico (#InfoCovid19), que reflejará el esfuerzo de las administraciones para ofrecer información fidedigna incluso durante el estado de alarma.

ANEXO

Más información sobre el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) en este ejercicio: https://transparenciacanarias.org/evaluacion/

Cuestionario a responder por las 98 administraciones canarias para el informe #InfoCovid19

1.1 Dirección de correo electrónico *

2. Identificación de la entidad

2.1 Tipo de entidad *

2.3 Nombre de la Entidad en la aplicación T-Canaria del Comisionado de Transparencia de Canarias

3. Papel de la entidad en la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

3.1 ¿La entidad ha desarrollado alguna actividad diferente y de especial relevancia durante la crisis sanitaria derivada del COVID-19? *

• Sí

• No (Pase a la sección 5. Medidas de seguridad adoptadas)

4. Actividad desarrollada durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

4.1 ¿Qué tipo de actividad ha desarrollado durante la crisis? *

• Gestión administrativa

• Sanitaria

• De alimentación y/o de ayudas a la alimentación

• De asistencia social

• De educación

• De apoyo a las personas de la tercera edad

• De apoyo logístico y distribución

• De transporte público

• De seguridad

• Otro:

4.2 Explique brevemente la actividad que ha desarrollado (máximo 5.000 caracteres). *

5. Medidas de seguridad adoptadas durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

5.1 ¿Qué medidas de seguridad ha tomado la entidad para que la ciudadanía pueda desarrollar su actividad o acceder a los servicios de la entidad con menor riesgo? *

• Actuaciones de las policías locales y autonómica

• Compra y/o distribución de mascarillas, guantes, EPIs, geles desinfectantes, etc

• Cambios de horarios y rutas de transporte público

• Teletrabajo

• Adaptación del espacio de trabajo (instalación de mamparas, ampliación del espacio, etc)

• No se ha tomado ninguna medida

• Otro:

6. Portal informativo de la entidad sobre el COVID-19

6.1 ¿La entidad ha creado alguna página informativa pública sobre el COVID-19 o sobre las acciones realizadas para hacerle frente? *

• Sí

• No (Pase a la sección 8. Información sobre contratos)

6.2 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url de la página informativa pública.

7. Características del portal informativo sobre el COVID-19.

7.1 ¿La página web informativa sobre el COVID-19 está vinculada al portal de transparencia? *

• Sí

• No

7.2 ¿Se explican en esa página informativa la(s) actividad(es) que han desarrollado y las medidas de seguridad que han establecido que, en su caso, se contestaron en las secciones anteriores?

• Sí

• No

8. Información sobre contratos

Las preguntas se refieren a si ha existido información publicada sobre ellas anterior al 1 de junio de 2020.

8.1 ¿La entidad ha celebrado contratos mediante la tramitación de emergencia relacionados con el COVID-19? *

• Sí

• No

8.2 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url de la publicación de los contratos de emergencia.

9. Información sobre convenios y encomiendas

Las preguntas se refieren a si ha existido información publicada sobre ellas anterior al 1 de junio de 2020.

9.1 ¿La entidad ha suscrito convenios relacionados con el COVID-19? *

• Sí

• No

9.2 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url de la publicación de los convenios.

9.3 ¿La entidad ha formalizado encomiendas de gestión relacionadas con el COVID-19? *

• Sí

• No

9.4 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url de la publicación de las encomiendas de gestión.

10. Información sobre ayudas y subvenciones

Las preguntas se refieren a si ha existido información publicada sobre ellas anterior al 1 de junio de 2020.

10.1 ¿La entidad ha convocado y/o concedido ayudas o subvenciones relacionadas con el COVID-19? *

• Sí

• No

10.2 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url de la publicación de la(s) resolución(es) de concesión de las ayudas o subvenciones, o de la(s) convocatoria(s) pública(s), si todavía no se ha(n) resuelto.

10.3 ¿La entidad ha percibido ayudas, públicas o privadas, y/o subvenciones relacionadas con el COVID-19? *

• Sí

• No

10.4 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url donde informa de las actividades o proyectos desarrollados o por desarrollar con las ayudas y subvenciones percibidas.

11. Continuar o finalizar

El siguiente bloque de preguntas únicamente lo deben contestar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, los cabildos insulares, los ayuntamientos y sus organismos autónomos. Por ello, si la entidad a la que corresponde este cuestionario es una de las mencionadas deberá contestar Sí a la siguiente pregunta y, en caso contrario, No.

11.1 ¿Está usted respondiendo el cuestionario de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de un cabildo insular, de un ayuntamiento o de un organismo autónomo dependiente de los anteriores? *

• Sí

• No (Enviar el formulario)

12. Información presupuestaria

Bloque solo para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos y sus organismos autónomos dependientes.

12.1 ¿La entidad ha calculado el impacto presupuestario en ingresos y gastos a consecuencia del COVID-19? *

• Sí

• No

12.2 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url donde se publica el informe del impacto presupuestario del COVID-19.

12.3 ¿La entidad ha realizado alguna modificación presupuestaria con motivo del COVID-19? *

• Sí

• No

12.4 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url donde se publican las modificaciones presupuestarias aprobadas.

13. Información estadística publicada

Bloque solo para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos y sus organismos autónomos dependientes.

13.1 ¿La entidad publica las estadísticas de personas contagiadas, hospitalizadas, recuperadas y fallecidas a causa del COVID-19 del municipio, de la isla o de la comunidad autónoma? *

Se publican diariamente Se publican semanalmente Se publican mensualmente No se publican

Personas contagiadas

Personas hospitalizadas

Personas recuperadas

Personas fallecidas

13.2 Si ha respondido afirmativamente a alguna de las categorías las anteriores, indique la url donde se publican las estadísticas.

13.3 Si ha respondido afirmativamente a alguna de las categorías anteriores, ¿las publica también por edad y género?

• Sí

• No

13.4 Si ha respondido afirmativamente a alguna de las categorías anteriores, ¿publica el número de personas contagiadas por el COVID-19 en las residencias de mayores del municipio, de la isla o de la comunidad autónoma?

• Sí

• No

13.5 ¿La entidad publica las estadísticas de test realizados para detectar personas contagiadas en el municipio, en la isla o en la comunidad autónoma? *

• Sí

• No

13.6 ¿La entidad publica las estadísticas de personas desempleadas o en ERTE del municipio, de la isla o de la comunidad autónoma? *

• Sí

• No

13.7 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url donde se publican las estadísticas.

13.8 ¿La entidad publica las estadísticas de personas denunciadas del municipio, de la isla o de la comunidad autónoma por incumplir el decreto del estado de alarma? *

• Sí

• No

13.9 Si ha respondido Sí a la pregunta anterior, indique la url donde se publican las estadísticas.

14. Información sobre derecho de acceso a la información pública

Bloque solo para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos y sus organismos autónomos dependientes.

14.1 ¿Cuántas solicitudes de derecho de acceso ha recibido la entidad desde que se declaró el estado de alarma hasta el 1 de junio de 2020? (Indique el número y si no ha recibido ninguna, ponga 0.) *

14.2 En caso haber recibido solicitudes, ¿cuántas estaban relacionadas con la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19? (En caso de no haber recibido ninguna, ponga 0). *

14.3 ¿Durante la vigencia del estado de alarma, la entidad levantó la suspensión de plazos establecida en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, al menos, para aquellas solicitudes relacionadas con el COVID-19? *

• Sí

• No

14.4 Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior, indique la url en la que se publica la norma, resolución o acuerdo por la que se levantó la suspensión de plazos.