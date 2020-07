La bonificación del 75% es un derecho "innegociable" de los canarios

Los nacionalistas progresistas creen necesaria una reunión entre el Gobierno de Canarias y el estatal para dilucidar los "inadmisibles intentos por laminar" esta conquista de los canarios. También para desarrollar, de una vez, la ley presupuestaria estatal de 2018 que terminará "con todos los problemas" mediante el establecimiento de las Obligaciones de Servicio Público (OSP), que permiten fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías.

Hoy la Airef y, el pasado mes de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ambos informes, según Luis Campos, con un nexo en común, un "intento por laminar un derecho y una conquista de los canarios, a la que no vamos a renunciar".

Para los nacionalistas progresistas los informes de estos dos organismos se expresan desde el "desconocimiento de la realidad" de una comunidad autónoma, que se encuentra a 1.500 kilómetros de distancia de la Península y donde las conexiones aéreas son "esenciales" para su desarrollo económico y social.

Todo apunta, denunció, a una estrategia para "cercenar" un derecho de los ciudadanos de las islas, a quienes "se nos está demonizando y culpabilizando" en lugar de exigir el cumplimiento de las leyes, como el Estatuto de Autonomía, el Régimen Económico y Fiscal (REF) y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Luis Campos volvió a recordar que, gracias al voto 176 del diputado de NC en el Congreso Pedro Quevedo, se logró el incremento de esta bonificación al 75%, que se incluyera en la ley presupuestaria estatal con otros desarrollos aún pendientes y ser decisivos para su incorporación en los "fueros canarios que son intocables" y que, como en este caso, tienen el valor de "colocarnos en igualdad de condiciones con los ciudadanos del resto del Estado".

"Ha llegado el momento" de que los responsables del Gobierno de Canarias y el estatal se sienten a dilucidar los continuos "ataques" a esta bonificación. Pero lo más importante, exigió el dirigente de Nueva Canarias, para que se desarrolle lo establecido al respecto por la ley de los PGE de 2018.

Una de las obligaciones establecidas en la citada norma presupuestaria, recordó, es que que la CNMC fiscalice el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y velar para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen las tarifas y, si esto sucediera, que se adopten las correspondientes medidas sancionadoras.

Otra prosiguió, prosiguió, la puesta en marcha del procedimiento para el establecimiento de las Obligaciones de Servicio Público, que permiten fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías. Además están amparados por la legislación estatal y de la Unión Europea a través de la Ley de 1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y el Reglamento 2408/92 del Consejo Europeo.

El dirigente de NC detalló el contenido de la Disposición adicional centésima cuadragésima séptima de los PGE de 2018 sobre "Bonificación transporte a ciudadanos residentes en las CC.AA. de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con el resto del territorio español"

El punto primero dice que "se autoriza al Gobierno para que, durante el año 2018 y con vigencia indefinida, aumente el porcentaje de la bonificación para los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (en adelante, territorios no peninsulares) con el resto del territorio español en la siguiente cuantía: a)El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre los territorios no peninsulares y el resto del territorio español, pasará a ser del 75 por ciento de la tarifa del serv icio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta.

b)El porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte marítimo de pasajeros para los trayectos directos entre los territorios no peninsulares y el resto del territorio español pasará a ser del 75% de la tarifa del servicio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta.

El segundo punto añade que "dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria, las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público".