Canarias reclama que el Estado y Europa destinen más recursos para la atención a la migración

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido este miércoles la sesión inaugural del Foro Canario de la Inmigración desde la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, con la participación de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, el presidente la Comisión de Libertades Civiles y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, la Consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, representantes de las administraciones insulares, locales, agentes socioeconómicos del archipiélago y oenegés (vía telemática). En dicha reunión se ha trasladado la necesidad de que se abran los espacios públicos existentes en Canarias "para atender a las personas migrantes dignamente, además de agilizar su tránsito de manera urgente hacia el continente europeo", apuntó el presidente. En ese sentido, remarcó que desde Canarias se han cedido hasta siete residencias escolares para albergar a migrantes mayores de edad, cuya competencia es del Gobierno de España.

Ángel Víctor Torres aseguró que el Foro de hoy ha sido productivo y, "no siendo una situación sencilla, confío en que las reuniones que se van a celebrar de forma inmediata entre ministerios para que se arbitren las medidas pertinentes, den sus frutos". El presidente de Canarias insistió en que, además de disponer de instalaciones adecuadas que son de titularidad del Estado y que en estos momentos están libres, se tiene que reforzar la vigilancia exterior. Este Foro es un órgano de asesoramiento y consulta del Gobierno de Canarias en materia de inmigración y "es el ámbito más adecuado para buscar soluciones entre todos los implicados", aseguró Torres.

El presidente envió un mensaje a las instituciones europeas, para que se activen mecanismos de solidaridad "porque no podemos esperar más. No puede ser que haya centenares de personas en carpas en el Puerto de Arguineguín", apuntó. Ante la situación actual, con las personas que huyen de sus países por hambrunas, persecución, o golpes de estado, – circunstancias que se agravan por la pandemia por Covid-19- , "el fenómeno migratorio que llega a la frontera sur no puede terminar aquí. Europa no puede dar la espalda a esta situación porque ahí estaremos fallando al concepto de Unión Europea, de la que es parte Canarias como región ultraperiférica", remarcó Torres.

Por su parte, Noemí Santana, indicó que "debemos contar en Canarias con una red de recursos estables y en régimen abierto y por eso pedimos al Gobierno español más y mejores medios, no solo humanos sino materiales, y a Europa, que recuerde de su frontera sur es Canarias". A este respecto, Santana demandó un trabajo coordinado y conjunto entre Europa, el Estado y Canarias, lo que hace indispensable que "Canarias participe de forma a nivel estatal en los ámbitos en los que se aborde el tema de la inmigración".

En relación a la acogida y atención de menores extranjeros no acompañados, la consejera de Derechos Sociales, demandó "un fondo específico para las regiones con mayor presión para la atención a los menores" y recordó que, mientras en agosto de 2019, Canarias contaba en su red de protección con 328 menores extranjeros acogidos, la cifra en la actualidad es de 757, "una cifra que seguirá incrementándose con la llegada continuada de pateras a nuestras costas".

"Canarias a día de hoy cuenta con menos recursos que hace diez años, con lo cual debemos de realizar una autocrítica y poner más recursos disponibles para la atención de esta población", aseguró la consejera, quien aclaró que el actual Gobierno canario sí ha hecho sus deberes y ha habilitado en los últimos meses un total de nueve recursos de emergencia para la acogida de menores extranjeros no acompañados, materia en la que sí es competente el Ejecutivo autonómico.

Propuestas acordadas

Los representantes del Foro trabajaron sobre un documento de conclusiones en el que se contemplan, entre otras medidas, el establecimiento del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes, tal y como existía hasta el 2011, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, con un aumento sensible de la dotación de fondos para la gestión migratoria y la mejorar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), así como el establecimiento de recursos alojativos estables de atención a las personas migrantes, y la necesidad de desarrollar de reuniones periódicas de coordinación Canarias-Estado y renovar el Plan África haciendo especial incidencia en el desarrollo económico y social de los países de la fachada atlántica africana, son algunas de las medidas que el Foro Canario de Inmigración acordó en el seno de la reunión celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de remitir al Estado.

Además, se plantea la renovación urgente del Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014) así como la dotación de una partida específica de fondos destinadas a las regiones que, como Canarias, reciben un mayor número de menores extranjeros no acompañados para poder ofrecer respuestas concretas a los desafíos que supone su llegada al territorio de la UE.