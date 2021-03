El Consejo Consultivo de Canarias confirma el procedimiento realizado para la adquisición de los terrenos de Amurga, Pico Viento y Peralillo

Las Palmas de Gran Canaria/ El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen en el que confirma que el procedimiento realizado para la adquisición de terrenos en Amurga, Pico Viento y Peralillo se ajustó a derecho y no procede plantear su nulidad.

Considera que el informe posterior relativo a deslindes de dominio público no altera al conjunto del procedimiento ya que apenas afecta a un "exiguo" 1 por ciento "sin alcance por tanto en modo alguno más allá", apunta el texto, que agrega que "no tiene trascendencia ni pone en cuestión la actuación administrativa realizada". Se trata, además, de una cuestión que se solventa con una subsanación.