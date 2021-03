"La prioridad del Gobierno ha sido salvar vidas, mantener y reforzar desde lo público los servicios esenciales"

Ángel Víctor Torres recuerda a las víctimas de la COVID-19, envía un mensaje de pesar a quienes han perdido a sus seres queridos y agradece el compromiso de toda la sociedad canaria "por su comportamiento ejemplar"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha iniciado este martes, con su discurso, el primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria de la X Legislatura en el Parlamento de Canarias.

La intervención inicial del jefe del Ejecutivo autonómico ha comenzado con un recuerdo a las víctimas de la COVID-19 y con un mensaje de pesar para los familiares "que han perdido a sus seres queridos y que, en muchas ocasiones, ni siquiera tuvieron la oportunidad del abrazo en la despedida", apuntó. También mostró su agradecimiento a todos los colectivos profesionales y a la sociedad canaria en su conjunto por su "comportamiento ejemplar" durante este año de pandemia y por ser "un ejemplo de compromiso que será valorado y reconocido por las generaciones del futuro".

Ángel Víctor Torres remarcó que, desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en La Gomera, el 31 de enero de 2020, la prioridad de su Gobierno ha sido y sigue siendo "salvar vidas" y, junto a ello, "mantener y reforzar desde lo público los servicios esenciales, la protección de las personas más vulnerables y la conservación de la máxima actividad económica". En ese sentido, el presidente de Canarias ha destacado la importancia de la anticipación en las medidas sanitarias adoptadas durante la crisis sanitaria, "que nos ha permitido ser la única comunidad de España que no ha estado en riesgo extremo por la pandemia".

Torres expuso que, gracias a esa evolución más contenida, en las Islas ha habido más horas lectivas en los centros educativos, más actividad cultural, más tiempo para la práctica del deporte en exteriores e interiores, y son el territorio donde más horas, días y semanas han estado abiertas las cafeterías, los restaurantes y los comercios.

También, en su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, el presidente Torres señaló que el Archipiélago está a la cabeza en el cumplimiento de la vacunación. Anunció que el Ministerio de Sanidad enviará más de 336.000 dosis durante lo que queda de marzo y abril -a las que se sumarán las de Janssen- y confirmó que "contamos con infraestructuras y personal suficiente para que, si nos dan la materia prima comprometida, logremos la inmunidad frente al virus antes de que finalice el verano".

El jefe del Ejecutivo hizo un balance de la situación vivida en este año y medio de Legislatura y destacó la unidad de acción que ha habido en Canarias en asuntos trascendentales como el Plan Reactiva, que permitió destinar a la recuperación de la sociedad y la economía canaria 1.282 millones sólo el pasado año.

Tras reconocer la colaboración prestada por todos los grupos parlamentarios, cabildos y ayuntamientos, Torres también destacó que siempre ha tenido las puertas abiertas de todos los ministerios, "y si tengo que ir mil veces a Madrid, mil veces iré". En ese sentido, enumeró asuntos de enorme complejidad a los que se ha dado salida gracias al constante contacto con el Gobierno de España: el uso del superávit, los 6.000 millones de euros que ha destinado el Gobierno central a Canarias en lo que llevamos de crisis (ERTE, avales para créditos ICO o prestación de autónomos), la adenda para incluir los más de 400 millones de euros que faltaban en el actual Convenio de Carreteras; la prórroga de la materialización de la RIC, o, más recientemente, los 2.000 millones de ayudas directas que recibirán los dos archipiélagos, Canarias y Baleares.

Ángel Víctor Torres valoró que todos los esfuerzos de las administraciones hayan estado centrados en proteger a los más vulnerables y en rescatar a los empleados y empleadas, con los ERTE, al contrario de lo que se hizo en crisis económicas anteriores donde se practicaron "políticas liberales y de recortes".

En ese sentido, también destacó el esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias en la agilidad de la tramitación de los ERTE y en la activación de ayudas extraordinarias para sectores afectados por la pandemia que, entre 2020 y 2021, suman casi 500 millones de euros. Se refirió así a los 95,3 millones en 2020 a sectores como el transporte, las pymes, autónomos o el mundo de la cultura, y al paquete de ayudas de 2021 con fondos propios de 400,8 millones, de los que 165 consisten en transferencias directas a pymes y autónomos más afectados y 235,8 a aplazamientos fiscales. "Unas ayudas que suponen de los mayores esfuerzos de una comunidad autónoma, la de Canarias, según su potencial económico y población".

En esa línea, el presidente Torres anunció también que en la primera semana de abril se aprobará el Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, plan cuatrienal con una ficha financiera de más de 400 millones de euros.

En su alocución, destacó la "ingente cantidad" de fondos que llegarán de Europa y, en este sentido, comunicó que en breve se llevará al Consejo de Gobierno el Decreto de Agilización Administrativa para esos fondos europeos. "Una herramienta fundamental para que ninguno de los millones de euros que vengan de manera extraordinaria a Canarias dejen de gastarse".

El presidente de Canarias hizo un balance de esta Legislatura, señalando que 2020 empezaba con unas previsiones de crecimiento económico y de empleo muy positivas que se pararon por el estado de alarma. Ahora, dijo, existen informes independientes y prestigiosos que auguran un crecimiento del 8,1% para el segundo semestre de 2021. Y para 2022 estiman que la economía canaria pueda alcanzar los niveles de 2019, con un aumento del 9,6% del PIB. Un crecimiento que, en Canarias, estaría dos puntos por encima de la media nacional.

También hizo referencia a los dos Presupuestos del presente mandato "que dan la medida de un Gobierno atento, dinámico, que se adapta a circunstancias sobrevenidas y es capaz de dar respuestas eficaces". Un ejemplo, aseguró, fue la contratación de 4.500 nuevos trabajadores para Sanidad y más de 2.500 para Educación, en atención a las necesidades impuestas por la COVID.

Migraciones

En su intervención de hoy, el presidente hizo alusión al fenómeno migratorio como uno de los asuntos que más preocupan al Gobierno. Torres lamentó la pérdida de tantas vidas humanas durante este año en la ruta del Atlántico, la más peligrosa de Europa y una de las más arriesgadas del mundo. Muertes que son más dolorosas cuando se les pone rostro a las víctimas y se comprueba, como ha sucedido el pasado fin de semana, con una niña de tan solo 2 años.

El presidente ha insistido hoy en el Parlamento que toda la responsabilidad en la gestión de la migración (acogida, derivaciones y trámites de asilo) no puede recaer en los territorios que son frontera. Torres volvió a remarcar su oposición a la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, porque no establece una solidaridad obligatoria entre países miembros y reduce su implicación a una mera cuestión de voluntariedad y patrocinio. El jefe del Ejecutivo considera necesario que ese Pacto se fundamente en la corresponsabilidad y la solidaridad obligatoria de los 27. "No nos equivoquemos, el presente y el futuro de la política migratoria se decide en Bruselas y Estrasburgo", añadió.

También hizo especial énfasis en la atención de menores migrantes. Torres asegura que el presupuesto para ese cometido se agotó en febrero y reclama más fondos por parte de instancias superiores. El presidente destacó el esfuerzo realizado para la atención de más de 2.600 menores migrantes en las Islas, la mayor cantidad de menores atendidos, aunque subraya que urge la implicación del resto de las comunidades y la UE, porque es imposible, además de inaceptable, que la afronte solo Canarias".

'Canarias, Islas Sostenibles' o la sostenibilidad ambiental

Ángel Víctor Torres ha centrado su discurso en el análisis de la situación sanitaria, social y económica actual, sin perder de vista que el Gobierno ha mantenido, a pesar de la pandemia, el rumbo hacia su compromiso de una Canarias más sostenible.

El presidente anunció que el Gobierno aprobará en el próximo trimestre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y presentó su apuesta por la sostenibilidad ambiental, social y económica con la que se articulará el futuro del Archipiélago.

Una apuesta a la que ha llamado Canarias, Islas Sostenibles, con la que, en el ámbito medioambiental, se impulsará una nueva estrategia canaria de movilidad, con su plan director, y un Observatorio Internacional del Cambio Climático que fomente, desde la acción social en el medioambiente, un proyecto ambicioso de voluntariado.

Torres considera que, "al igual que nuestras características territoriales nos han hecho líderes turísticos, nuestras potencialidades ambientales nos tienen que convertir en referencias internacionales en este sector".

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que Canarias aspira para los próximos dos años, y con margen de ejecución hasta 2026, a 1.500 millones de euros de fondos de Next Generation para la transición ecológica en forma de subvenciones, ayudas directas o proyectos estructurantes, "la mayor cantidad presupuestaria de su historia para la transformación verde", apuntó.

También destacó que las Islas ya tienen asegurados unos 590 millones de euros por parte del Ministerio de Transición Ecológica para gestionar desde el Gobierno de Canarias y destinarlos a energías sostenibles (460 M€), coches eléctricos (40 M€), economía circular (25 M€), depuración de aguas (12 M€), tratamiento de aguas (35 M€) y para el convenio de costas (19 M€).

En cuanto al marco legislativo que propiciará la transformación verde, el presidente espera que el Parlamento reciba antes de verano la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética para su aprobación. También destacó que es una prioridad de esta Legislatura la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales y la de Economía Circular.

Sostenibilidad social

Canarias, Islas Sostenibles también tiene una vertiente social en la que se da prioridad al refuerzo de servicios básicos esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales.

En el área de Derechos Sociales, el presidente ha querido resaltar que en el centro de las políticas de su Gobierno han estado siempre las personas y la protección de los más vulnerables. No en vano, en Canarias hay en estos momentos 17.600 familias (en torno a 37.500 personas) que están recibiendo alguna prestación, ya sea la Prestación Canaria de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital. "Nunca se había protegido a tantas personas", añadió, recordando que a éstas hay que sumar el Ingreso Canario de Emergencia, que, entre junio y octubre de 2020, llegó a 16.000 familias sin ningún tipo de ingresos.

También resaltó la exoneración al alquiler social a 17.000 familias que se activó durante los meses más duros de la pandemia y apuntó los 58 millones de euros en ayudas a arrendatarios de VPO, al alquiler de familias vulnerables y a los ayuntamientos para la rehabilitación de viviendas durante 2020.

Torres ahondó en la importancia que tiene el Plan de Vivienda 2020-2025, que se está desarrollando, y con el que "dispondremos de 5.971 casas nuevas protegidas para el alquiler, 600 viviendas vacías para alquilar y unas 10.000 intervenciones de renovación urbana y rural". El Plan contempla un gasto de 664 millones y con él se pretende beneficiar a 72.000 familias, "después de diez años sin que se haya creado en Canarias ni una sola una vivienda social", resaltó.

Sobre la gestión de la atención a la dependencia, el presidente canario citó el último informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, en el que sólo cuatro comunidades autónomas aumentaron el número de personas reconocidas en situación de dependencia. Canarias está en segundo lugar en ese aumento, tras la Comunidad Valenciana. "Ya no somos la última comunidad en la atención de la dependencia, como lo éramos cuando llegamos al Gobierno". Sin embargo, insistió, "no cabe la autocomplacencia. Queda mucho por mejorar".

Al respecto, señaló el esfuerzo que se está haciendo para consolidar una tendencia de mejora en la dependencia, con la incorporación de 101 funcionarias y funcionarios para agilizar la gestión. "Es la mayor incorporación de personal realizada hasta ahora en este departamento", añadió.

En el área de Sanidad, el jefe del Ejecutivo aseguró que la pandemia ha demostrado que contamos con un sistema sanitario firme ante la adversidad, pero que también nos ha mostrado debilidades. Por esa razón, se ha incrementado notablemente el presupuesto de la Consejería y de áreas como la Dirección General de Salud Pública (25% más en 2021) o Atención Primaria, donde se han destinado este año 76 millones más, superando, por primera vez en la historia, la cifra de los 1.000 millones.

El presidente aseguró que con los presupuestos reforzados en Sanidad (con un 5,12% más que en 2020 y 3.301 M€) se harán realidad "necesidades históricas" como la apertura del Hospital del Sur de Tenerife, la construcción del Servicio de Urgencias de la Candelaria, la continuación de la ampliación del Hospital General de La Palma, el proyecto de ampliación del Materno Infantil de Gran Canaria o la ampliación del Hospital José Molina Orosa de Lanzarote.

Además, con el objetivo de reducir las listas de espera un 30% y la demora media no supere los 90 días, Sanidad ha presentado el Plan Aborda, con 200 millones en dos años, de los cuales el 70% se destinará a contrataciones y compensaciones de jornada, ya que el plan contempla ampliar la actividad hospitalaria en horario de tarde y los fines de semana.

Otro de los firmes compromisos del Gobierno, y que el presidente destacó en su discurso, es impulsar la educación de 0 a 3 años como pilar básico de la cohesión y la conciliación familiar. "Mantenemos como una prioridad absoluta llegar al 33% de plazas en 2023, lo que representaría un total de 15.085 plazas a final de la Legislatura", remarcó. En ese sentido, Ángel Víctor Torres destacó que se han dado pasos importantes como la aprobación, en diciembre, de un Decreto-Ley que da cobertura jurídica a los ayuntamientos para poder desarrollar inversiones en obras en escuelas de 0 a 3 años.

En el área de Educación, el presidente resaltó la inversión de 37,3 millones de euros para infraestructuras, "que nos ha permitido que, en lo que llevamos de Legislatura, contemos con cinco instalaciones de primer orden que están en trámite de recepción", que son el CEO Playa Blanca y el IES Haría, en Lanzarote, al CEIP Morro Jable y el CEIP Villaverde, en Fuerteventura, además del IES Saulo Torón, en Gran Canaria, ya en construcción.

Sostenibilidad económica

Al igual que el Gobierno de Canarias ha hecho todos los esfuerzos para la protección social, el presidente ha destacado que el mantenimiento del empleo ha sido una prioridad. Por eso, nada más iniciarse la crisis por la pandemia, se recondujo el Plan Integral de Empleo y otras iniciativas del Servicio Canario de Empleo.

El presidente volvió a situar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) impulsados por el Estado como "el mayor salvavidas del estado de bienestar en esta crisis". Al respecto valoró la respuesta que ha tenido el Ejecutivo canario en la gestión ágil de la tramitación de los ERTE porque, "en menos de un mes, se dio salida a todos los expedientes".

Torres confía en la recuperación e insistió en las previsiones de crecimiento turístico a partir del segundo semestre del año, razón por la que el Gobierno impulsará un nuevo Plan de Desarrollo de Vuelos para incentivar la conectividad. Destacó que, con el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, se ha alcanzado, con el 82,5%, la cifra más alta de ejecución en estos años.

Además, se ha triplicado el esfuerzo económico (de 5 millones en 2019 a 15 en 2021) para el fomento y mantenimiento de la empleabilidad en el sector industrial, para el que se trabaja en la elaboración de la nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (2021-2025). "Nuestro objetivo es que, antes de que acabe el primer cuatrimestre de 2021, esté disponible una primera versión de esta estrategia para su debate y acuerdo con los agentes económicos y sociales, lo que servirá de base para la primera Ley de Industria de Canarias", adelantó.