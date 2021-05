Las fuerzas de seguridad intensificarán sus controles para evitar los incumplimientos de medidas contra la COVID

Torres subraya que se "debe tener la misma responsabilidad porque el fin del toque de queda no significa el fin de la pandemia; no hay nada que celebrar, aún no".

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, convocó esta tarde la Junta de Seguridad en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de que las distintas administraciones y fuerzas de seguridad intensifiquen sus controles y coordinación para que se siga cumpliendo al máximo con las normas contra la COVID-19, tras el levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo pasado y el toque de queda desde este lunes.

A la reunión asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; representantes de la Federación de Cabildos (Fecai), de la de municipios en las Islas (Fecam) y de las fuerzas del orden público, bien presencial o telemáticamente.

Tras la Junta, el presidente de Canarias compareció ante los medios para insistir en su mensaje de que, pese a que ya no haya estado de alarma ni toque de queda, la pandemia sigue muy presente y se necesita cumplir de forma estricta con las distintas normas, como que no haya más de 10 y 6 personas por grupos de no convivientes en reuniones públicas o privadas en función de la situación de cada isla. En estos momentos, el máximo en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote es de 6, por estar en el nivel 2, mientras que en Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, el número tope permitido es 10, por encontrarse en nivel 1.

Torres pide que, como ocurrió en el anterior fin de semana y, en general, en estos 14 meses de lucha contra el coronavirus, la ciudadanía canaria siga respondiendo de manera cívica y cumpliendo escrupulosamente las restricciones establecidas. Con ello, lo que se pretende no es solo minimizar los efectos sanitarios de la COVID, sino, en un territorio que depende tanto del turismo y la movilidad, ayudar a que vuelva esa actividad principal y la recuperación económica y social cuanto antes.

En este sentido, destacó que algunos países emisores de turistas contemplan incluir en breve a Canarias en sus listas verdes para viajar porque ha ido disminuyendo la incidencia acumulada en el Archipiélago desde mediados de abril, "por lo que debemos entender que nos estamos jugando la salud y también la economía" si no cumplimos con las normas.

En total, y desde este primer fin de semana sin toque de queda, Canarias contará con unos 7.000 agentes coordinados bajo la Delegación del Gobierno y la Consejería de Seguridad, que son las dotaciones actuales de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y las de los 88 municipios.

Cambio en el horario de cierre de la restauración en islas con nivel 2

El presidente confirmó que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicará mañana, viernes 14 de mayo, la ampliación del horario de la restauración de las 23.00 a las 00.00 horas en las islas con nivel 2.

No obstante, insistió en que no puede haber aglomeraciones en ninguna franja horaria, en que están prohibidos los botellones y que siguen en vigor todas las demás restricciones regionales o las ordenanzas municipales. "La sociedad canaria lo está haciendo muy bien -dijo-, pero debe tener la misma responsabilidad ahora porque el fin del toque de queda no significa el fin de la pandemia; no hay nada que celebrar, aún no. No estarán abiertos los bares ni restaurantes desde la medianoche, no hay ocio nocturno y no habrá adonde ir. Y así hasta que no logremos la inmunidad de grupo (70% de la población residente vacunada). Ya habrá tiempo para ir a discotecas y disfrutar de la noche, pero cuando le ganemos al virus y no haya riesgo de contagios", remarcó.

Torres advirtió de que la mayoría de los contagios ahora se producen entre los 18 y los 40 años y en personas aún no vacunadas, "aunque pueden contagiar a los vulnerables y, por eso, les pido máxima responsabilidad". En esta línea, resaltó que se está intensificando la vacunación y que este fin de semana pueden acudir sin cita los mayores de 60 años a los centros de administración masiva en Tenerife y Gran Canaria.