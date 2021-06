La Federación Canaria de Ocio y Servicios, denuncia la inutilidad del certificado "Covid Digital UE" si no hay lectores electrónicos en los aeropuertos y puertos

Es muy notorio en Canarias, que nuestros dirigentes políticos, "pongan las carretas delante de los bueyes" es decir, gastamos dinero público en promoción, ferias, bonos, etc. y cerramos Santa Cruz de Tenerife toda la hostelería.

Por otro lado desde la Patronal pedimos la sustitución del Concejal de Playa de San Bartolomé de Tirajana. D. Samuel Santana por falta de visión, planificación y organización. Que hayamos llegado al mes de julio y no se tenga en las playas sombrillas ni hamacas es de juzgado de guardia. También la falta de limpieza en las playas, requerir a los propietarios de solares sucios y abandonados, no entendemos como un referente turístico como es San Bartolomé de Tirajana, sufra una dejadez sin precedentes por quienes gestiona estas áreas, ya va siendo hora de salir del siglo pasado y promocionar nuestras islas por su belleza, su gente, sus municipios, sus playas y como no, nuestro Teide y el Roque nublo, todo un referente mundial que no sabemos vender ni promocionar por la dejadez política que sufre algunas áreas del Gobierno de Canarias, sentencia la Presidenta Bárbara Cabrera.