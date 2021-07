Colegios profesionales y cámaras tuvieron un 4,5 en transparencia en 2019

Las entidades que persistan por segunda vez en el incumplimiento de las obligaciones informativas establecidas en las leyes de transparencia serán apercibidas, a los efectos de que sus órganos de gobierno, sus colegiados y las instancias de control del Gobierno de Canarias dispongan del debido conocimiento.

En el ejercicio anterior, se convocó a los 62 colegios profesionales y a las cuatro cámaras de comercio de la Comunidad Autónoma de Canarias. De ellas, solo 46 rindieron cuentas ante el órgano garante de la transparencia, presentando su declaración de transparencia correspondiente a 2019; y las 20 que no lo hicieron han sido calificadas como «Incumplidoras» de las obligaciones informativas de la Ley de Transparencia de Canarias.

Las 46 corporaciones declarantes registraron una nota media de 4,5 puntos. "Dado que era el primer año en que se les emplazaba a chequear sus portales de transparencia y autoevaluarse, la puntuación de 4,5, sin ser satisfactoria, no es tan negativa como pudiera parecer si se tiene en cuenta que el primer año que se chequearon los portales de transparencia de las administraciones públicas la nota media fue inferior a 4. Si bien, seis años después de estar en vigor la Ley de Transparencia de Canarias no puede ser aceptable que algunos colegios profesionales sigan sin dar cuenta a sus colegiados y a la ciudadanía en general de las informaciones que les requiere la normativa. Son organizaciones democráticas, donde sus órganos de gobierno se eligen por votación y obligadas por la ley a rendir más cuentas que las entidades privadas y menos que las instituciones públicas. Muchas no han cambiado sus hábitos a pesar de las leyes de transparencia", ha señalado el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

De las 46 entidades, 19 superaron el 5; 10 alcanzaron una puntuación superior a los 9 puntos, y dos, el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio Profesional de Químicos de Canarias, consiguieron un 10.

Asimismo, 15 entidades superaron los 7 puntos en esta primera evaluación del ITCanarias, correspondiente al ejercicio 2019: Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, 10; Colegio Profesional de Químicos de Canarias, 10; Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote, 9,64; Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, 9,42; Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, 9,4; Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura, 9,36; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, 9,33; Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, 9,27; Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife, 9,19; Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, 9,1; Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas, 8,9; Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, 8,32; Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, 7,76; Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote, 7,52; Colegio Oficial de Graduados Sociales de santa Cruz de Tenerife, 7,19.

Por otro lado, 27 entidades tuvieron un ITCanarias inferior a 5 puntos y 21 no alcanzaron el 3, por lo que tienen un amplio margen de mejora en sus portales de transparencia. No obstante, cabe reseñar que 20 corporaciones no presentaron su declaración de transparencia, por lo que no han facilitado información sobre cómo están cumpliendo con las obligaciones informativas que les exigen tanto la Ley de Transparencia de Canarias como la estatal.

Estas entidades son: Colegio de Mediadores de seguros titulados de Las Palmas de Gran Canaria, Colegio de Procuradores de los tribunales de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas de Gran Canaria, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas de Gran Canaria, Consejo Canario de Colegios de Procuradores, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas y Representantes Aduaneros de Las Palmas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Lanzarote, Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Fuerteventura, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Las Palmas, Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, Colegio de Abogados de Lanzarote, Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Colegio de Economistas de Las Palmas, Colegio de Mediadores de Seguros titulados de Santa Cruz de Tenerife, Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias.

Los contenidos informativos que estas entidades tienen que publicar en sus portales de transparencia son: la normativa aplicable y la información relativa a las funciones que desarrolla; el organigrama; los órganos de gobierno, de dirección o de administración, indicando sus competencias y funciones; la identificación y el perfil y trayectoria profesional de los/las responsables de los diferentes órganos y de los directivos; el registro de actividades de tratamiento de datos personales; las cuentas anuales o instrumento informativo similar; los contratos formalizados, incluyendo denominación y objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los cuales se haya publicitado, número de licitadores/ras participantes en el procedimiento, identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato, datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público, relación trimestral de contratos menores, especificando número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados, modificaciones de los contratos formalizados y decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos; los convenios suscritos, indicando las partes firmantes y denominación, objeto, plazo y condiciones de vigencia, órganos o unidades encargadas de la ejecución, financiación y modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha; las encomiendas firmadas, especificando objeto y denominación, presupuesto, duración, obligaciones económicas, personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas, procedimiento seguido e importe para las subcontrataciones efectuadas; las ayudas y subvenciones recibidas por parte de administraciones públicas, indicando importe, objetivo o finalidad, descripción de la actividad subvencionada y administración concedente; y finalmente sobre derecho de acceso, el órgano competente, las resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal e información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.

Puntuaciones de las corporaciones de derecho público en el Índice de Transparencia de Canarias 2019 (ITCanarias)

Corporaciones de derecho público ITCanarias 2019

Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas 10

Colegio Profesional de Químicos de Canarias 10

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote 9,64

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife 9,42

Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife 9,4

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura 9,36

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife 9,33

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental 9,27

Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife 9,19

Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife 9,1

Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas 8,9

Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife 8,32

Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro 7,76

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote 7,52

Colegio Oficial de Graduados Sociales de santa Cruz de Tenerife 7,19

Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria 6,32

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria 6,1

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 5,92

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife 5,76

Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas de Gran Canaria 4,54

Colegio Oficial de Ingenieros técnicos en Informática de Canarias (COITIC) 4,46

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Las Palmas 4,17

Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 3,32

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria 3,31

Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife 3,26

Colegio Oficial de Enfermería de Tenerife 2,74

Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias 2,66

Colegio de Abogados de Las Palmas 2,54

Colegio Oficial de Licenciados en Educación física de Canarias 2,45

Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife 2,35

Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife 2,21

Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas de Gran Canaria 2,14

Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociológicas de Canarias 2,07

Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas de Gran Canaria 1,11

Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife 1,02

Colegio Oficial de Profesionales en Turismo 0,99

Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote 0,89

Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife 0,73

Colegio Profesional de Protésicos dentales de Las Palmas de Gran Canaria 0,69

Colegio Oficial de Arquitectos de La Palma 0,58

Colegio Oficial de Biólogos de Canarias 0,51

Colegio Oficial de Podólogos de Canarias 0,3

Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Las Palmas 0,15

Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria 0,09

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Gran Canaria 0

Colegio Oficial de Gestores administrativos de Santa Cruz de Tenerife 0

Colegio de Mediadores de seguros titulados de Las Palmas de Gran Canaria Incumplidora

Colegio de Procuradores de los tribunales de Santa Cruz de Tenerife Incumplidora

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas de Gran Canaria Incumplidora

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura Incumplidora

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas de Gran Canaria Incumplidora

Consejo Canario de Colegios de Procuradores Incumplidora

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife Incumplidora

Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Santa Cruz de Tenerife Incumplidora

Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas y Representantes Aduaneros de Las Palmas Incumplidora

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Lanzarote Incumplidora

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Fuerteventura Incumplidora

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Las Palmas Incumplidora

Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local de Santa Cruz de Tenerife Incumplidora

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Santa Cruz de Tenerife Incumplidora

Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias Incumplidora

Colegio de Abogados de Lanzarote Incumplidora

Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma Incumplidora

Colegio de Economistas de Las Palmas Incumplidora

Colegio de Mediadores de Seguros titulados de Santa Cruz de Tenerife Incumplidora

Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias Incumplidora

Media aritmética 4,52