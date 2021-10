Torres subraya que el Gobierno de Canarias ya ha destinado 40 millones de euros a atender la emergencia volcánica

Pedro Sánchez adelanta que, en el Consejo de Ministros de este martes, se aprobará un segundo paquete de ayudas estatales por 206 millones de euros con el fin de restablecer infraestructura y ya desarrollar el Plan de Recuperación de La Palma

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acudió esta mañana, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el titular del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y otras autoridades, a una nueva reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), esta celebrada en la sede del Cabildo. En la comparecencia ante la prensa, Torres recalcó que el Gobierno autonómico ya ha destinado unos 40 millones de euros a atender la emergencia actual y al inicio de la recuperación de la isla tras la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en el Valle de Aridane.

Esos 40 millones incluyen los 10 aprobados la semana pasada para viviendas y enseres para las personas que han perdido su única casa, a los que se unen otros 10,5 millones destinados el pasado martes por el Consejo de Ministros para ese mismo fin. Además, se cuenta con 10 para empresas y empleo, y otros 6 para actuaciones en el ámbito social, también decididos la semana previa. Ahora todo ese apoyo se completa con 10 millones nuevos para comenzar a paliar los daños causados por el volcán en el sector agrario del Valle de Aridane.

Esos 40 millones se refuerzan con otros 4 para la adquisición de dos desaladoras, que llegarán a la isla este martes y que contribuirán a que se garantice el regadío en las zonas agrícolas aisladas por la lava y el resto de áreas afectadas. En caso de que la calidad del agua de esas desaladoras no sea suficiente, el presidente de Canarias aclaró que se recurrirá al hotel ubicado en Puerto Naos y a otras instalaciones de desalación. Asimismo, se derivará 1 millón de euros para atender las distintas situaciones de las personas evacuadas y reubicadas ahora en el hotel de Fuencaliente.

Torres también anunció la llegada de un barco cisterna con una capacidad para 30.000 metros cúbicos de agua aportado por el Gobierno de España y confía en que, en el plazo máximo de una semana, se garantice el riego en toda la zona. De ser necesarios, se incorporarían hidroaviones para alimentar los embalses del Valle, después de que la lava cortara la canalización que portaba agua hacia muchas zonas de cultivos, especialmente de plátanos.

El presidente de Canarias informó de que, durante esta próxima semana, habrá reuniones para recuperar o establecer vías alternativas que conecten esas zonas aisladas con Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

Torres volvió a hacer un llamamiento para que la sociedad palmera mantenga su ejemplar comportamiento y esta tragedia acabe, al menos, sin ninguna víctima mortal, "respetando las órdenes e indicaciones de las fuerzas de seguridad". Según recalcó, seguirá habiendo incertidumbre porque no existe ninguna certeza sobre cuándo acabará la erupción, sobre todo porque, en un tercio del tiempo de actividad del Teneguía, ya ha emitido el doble de magma que el volcán ubicado en Fuencaliente. No obstante, y tras recalcar que las instituciones reconocen la gran angustia que están sufriendo los palmeros y, en especial, los afectados, insistió en que "nos están dando una lección, con personas que lo han perdido todo, que dicen que van a responder y que no se van a ir de una isla que ido sufriendo un despoblamiento. Es un ejemplo de fortaleza mental e interior, y esto debe animar a toda la comunidad internacional", indicó.

"No están solos, pues los acompañan las instituciones y la sociedad civil"

El presidente remarcó que, "aunque el volcán ha quebrado la esperanza y los sueños de muchas familias, no van a estar solos porque con ellos están todas las administraciones y la sociedad civil, aunque ahora sean tiempos en los que duermen poco y sufren mucho".

Torres reconoce la implicación y el compromiso del presidente del Cabildo y resalta el comportamiento de los afectados por los confinamientos o desalojos. Anunció que, durante esta tarde del domingo 3 de octubre, si se dan las condiciones de seguridad necesarias para ello, se les volverá a permitir que recojan enseres en las zonas que recomienden las fuerzas de seguridad. El presidente de Canarias considera que la presencia, de nuevo, del presidente de España en La Palma durante este día "demuestra su compromiso y el de todo su Gobierno con esta tierra para poner soluciones sobre la mesa".

En esta línea, reiteró que esta semana se ofrecerá la primera veintena de viviendas a los que lo han perdido todo y que la Oficina Única de Atención al Afectado, ubicada en Los Llanos, ya está operativa y ofreciendo alternativas y apoyo psicosocial a los damnificados.

El presidente Sánchez anunció hoy que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un segundo paquete de ayudas, también temporal y a completar en el futuro, por valor de 206 millones de euros, estos recursos económicos para infraestructura, viviendas, sector agrario, turismo y otras actuaciones de distinta índole dentro del Plan de Recuperación de la Isla de La Palma.

Esa aportación económica se une a la declaración, el pasado martes, de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (como zona catastrófica); la aprobación de unos ERTE específicos para Canarias, en especial para La Palma, por los efectos del volcán en el empleo y la actividad económica, y la constitución de la Comisión Mixta Interadministrativa para afrontar esta emergencia y la recuperación de la Isla, con la participación de un mínimo de 11 ministerios y las administraciones públicas autonómica, insular y locales.