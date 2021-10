Torres confía en firmar la transferencia de las competencias de Costas a Canarias antes de que termine el año

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó durante la sesión de control del Parlamento autonómico, que espera que la comisión mixta entre Canarias y el Estado se pueda celebrar antes de que concluya el presente año y se proceda a la firma del traspaso de las competencias de Costas a las Islas, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía renovado en octubre de 2018.

Torres recordó que, desde noviembre de 2018, la administración estatal y la autonómica han dado pasos y han activado diversos mecanismos para consumar esta transferencia clave para el Archipiélago y que implica al Ministerio de Política Territorial y al de Transición Ecológica. El presidente admite que se trata siempre de procesos complejos y que así ha ocurrido con otras comunidades, como Cataluña. No obstante, remarcó que, tras hacer diversas matizaciones desde el Ejecutivo autonómico a las propuestas iniciales de los dos ministerios, la Comunidad ha redactado un informe definitivo que se emitió el pasado 8 de octubre y que incluye todo lo que el Gobierno de Canarias considera imprescindible en esas competencias sobre Costas.

El presidente de Canarias explicó que, hasta llegar a ese documento final, hubo 9 reuniones internas con secretarios de Estado y con la ministra de Política Territorial. Isabel Rodríguez. Al final, se ha elaborado ese informe que, según remarca, "responderá a las expectativas, al Estatuto y a lo que Canarias precisa. Espero que esa comisión mixta se celebre cuanto antes, en este mismo 2021", reiteró.

Torres también anunció que se prevé que el próximo lunes (18 de octubre) se disponga del informe definitivo y favorable al proyecto de reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Según sus previsiones, se espera que en este noviembre se proceda a la licitación, que la adjudicación de las obras tenga lugar en el primer cuatrimestre de 2022 y que los trabajos comiencen en ese año.

A partir de ahí, y según explicó el presidente de Canarias, las actuaciones se prolongarán durante tres años en cuatro fases, toda vez que incluyen demoliciones y uniones de dos edificios y dos vías. No obstante, subrayó que el proyecto incluye las propuestas de los profesionales del hospital y que cuenta con un "compromiso absoluto" por parte del Gobierno autonómico.

Torres recordó que hubo un anteproyecto en 2018 que calculaba una inversión de 14 millones, que en 2019 se entregó un proyecto que, sin embargo, se vio mejorado luego con esas propuestas de los profesionales y que finalmente se ha preparado una intervención integral por 43 millones cuyo informe definitivo se tendrá este próximo lunes.

Canarias se encamina a cifras económicas previas a la pandemia

Preguntado por los positivos datos del paro en las Islas del pasado mes de septiembre, Torres indicó que la recuperación se está confirmando poco a poco en Canarias, que los meses de julio y agosto fueron muy buenos por el turismo insular y peninsular y que septiembre rompió sus históricos malos datos con una reducción del desempleo de 20.000 personas y con más contrataciones que en el febrero previo a la pandemia, en 2020.

Según subrayó, Canarias se encuentra cerca de las cifras previas a la COVID y el objetivo en los próximos meses es seguir bajando los datos hasta acercarse a los buenos augurios de diversos informes privados antes de que llegase la COVID. Además, las reservas turísticas apuntan a que esta recuperación se fortalecerá en el último trimestre de 2021 y la recuperación se confirmará en 2022, aunque siempre controlando los contagios del coronavirus por la gran vinculación en las Islas de la sanidad y la economía.

Unión y solidaridad para afrontar el fenómeno de la migración

En respuesta a dos preguntas de distintos grupos, el presidente autonómico volvió a pedir altura de miras y que no se haga política con el fenómeno migratorio. Sin embargo, repasó lo ocurrido en los últimos años y recalcó que, cuando el actual Gobierno tomó las riendas de las Islas, no quedaba ningún recurso para atender a los menores migrantes y, ahora, se han activado ya un total de 43 en las distintas islas.

Torres considera relevante que el presupuesto estatal para 2022 incluya 50 millones para estos menores, pero insiste en la necesidad de que haya solidaridad real y obligatoria no solo en la UE, sino entre las distintas comunidades españolas. A su juicio, no es justo que las competencias sobre menores no acompañados sean autonómicas y menos aún que las regiones fronterizas sean las que afronten la mayor carga de esta gestión. Por eso, no entiende que haya comunidades que protesten por tener 300 menores migrantes cuando Canarias aún atiende a unos 3.000 y cree que se debe modificar la ley y apostar por una solidaridad obligatoria.

El presidente de Canarias recordó que siempre ha sido muy exigente con el Gobierno estatal y la UE. Recalcó que entre 2020 y 2021 han llegado a las Islas 37.000 personas en cayucos o pateras y que aún quedan unos 7.000, al tiempo que insistió en que, tal y como alerta la ONU, este es un fenómeno global que, como el cambio climático, irá a más y requiere altura de miras, unidad de acción desde Canarias y fuera, y excluirlo por completo de cualquier batalla política.

"El Ingreso Mínimo Vital ha sido un acierto que debió aprobarse mucho antes"

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la situación de pobreza en las Islas, Torres considera que esa medida, aprobada en la difícil etapa de mayo de 2020, en plena pandemia, ha sido un acierto absoluto que debió impulsarse hace muchos años y que resulta "imprescindible para la justicia social y para que haya un equilibrio entre quienes más tienen y los que más necesitan".

Torres cree muy relevante que el Ingreso Mínimo sea algo pionero, pero que llegue ya a 800.000 familias españolas, entre las que se hallan 17.700 unidades familiares canarias que lo perciben desde el primer momento. A su juicio, esto contrasta totalmente con el trato que recibió Canarias por los gobiernos de Rajoy, los recortes y la reforma laboral de 2012. Frente a esto, contrapuso los ERTE que han permitido que los trabajadores no hayan perdido su contrato con sus empresas en la crisis de la COVID, de lo que se beneficiaron 231.000 canarios que, ahora, son 27.000. "Sí, son 27.000 tragedias, pero no se fueron al paro y se irán reincorporando en este tiempo en muchos casos", señaló.