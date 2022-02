El Gobierno avanza en la desescalada con dos únicos paquetes de medidas en función del nivel de alerta

En Gran Canaria y Tenerife se permiten grupos de hasta 8 personas salvo convivientes y horarios de cierre a las 3.00 horas.

Para el resto de islas, los grupos serán de 12 personas salvo convivientes y los horarios de cierre se establecen en las 4.00 horas.

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado este jueves, 17 de febrero, acordó continuar con la desescalada de las restricciones en vigor para contener la pandemia provocada por la COVID-19.

Para ello, se han establecido dos únicos paquetes de medidas, que se corresponden con los más flexibles de los existentes, a aplicar en función del nivel de riesgo en el que se encuentre cada isla. Con la nueva normativa aprobada hoy se concretan unas medidas para las islas de Tenerife y Gran Canaria y otras, más flexibles, para Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

En este sentido, es preciso aclarar que los "niveles de alerta sanitaria" están determinados por los indicadores epidemiológicos y asistenciales que establece el Ministerio de Sanidad, mientras que las "medidas" son de protección y control y las acuerdan los gobiernos autonómicos en función de los parámetros alcanzados y la tendencia que presenta en cada momento la evolución de la pandemia.

Atendiendo a la situación pandémica actual, existe una alta transmisión del virus con un limitado impacto asistencial en relación al número total de casos. Ello permite, por el principio de proporcionalidad, flexibilizar paulatinamente las medidas de prevención y control, manteniendo aún los niveles de alerta.

Por tanto, la medida acordada, que responde al nuevo escenario pandémico, entrará en vigor mañana tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Supone un paso más en el proceso de desescalada iniciado el pasado 7 de enero, cuando se modularon las medidas correspondientes al nivel de alerta 4 y que continuó la semana pasada con la flexibilización de las medidas, aplicando a cada isla las restricciones del nivel de alerta anterior al que se encontrara.

La tendencia descendente y continuada que se viene experimentando en las últimas semanas, tanto en la Incidencia Acumulada a 7 como a 14 días, propicia que se continúe con el proceso de relajación de las medidas, tal y como se está produciendo en otras regiones del país, si bien algunas ya han anunciado el fin de las restricciones.

Sin embargo, la apuesta del Gobierno de Canarias desde el inicio de la pandemia, consiste en desescalar progresivamente atendiendo a los indicadores de Salud Pública y a los principios de prudencia y de vigilancia de los datos epidemiológicos a la hora de establecer medidas que ayuden a compaginar con garantías la seguridad sanitaria con el desarrollo de la actividad económica y social en las Islas.

Medidas más destacadas

Para las islas de Gran Canaria y Tenerife, las medidas más destacadas son:

Aforo general: 75% al aire libre y del 50% en interiores.

Grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre: 8 personas como máximo, salvo convivientes.

Horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado horario de cierre o tuvieran uno superior: 03.00 horas.

Ocio nocturno: 75% en espacios al aire libre y 50% en interiores, en mesas de 8 personas y cierre a las 03.00 horas.

Hostelería y restauración: 75% de aforo al aire libre y 50% en interiores, en mesas de 8 personas y horario de cierre a las 03.00 horas.

Práctica de actividad física y deportiva no federada al aire libre y en instalaciones y centros deportivos: 75% de aforo al aire libre y 50% en interiores y en grupos de 8 personas como máximo, salvo convivientes.

Práctica deportiva federada de ámbito regional o insular, al aire libre o en espacios cerrados, y práctica deportiva no federada al aire libre: 85% de aforo de público al aire libre y 75% de aforo de público en interiores.

Actividad cultural: en espacios públicos al aire libre tendrá un 85% de aforo y en los locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados del 75%.

Comercios minoristas esenciales: se fija en un 75% el aforo máximo en espacios cerrados.

Centros sanitarios: se flexibilizan las visitas, que serán supervisadas por personal del centro y se extremarán las medidas de prevención establecidas.

Para el resto de islas: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, las medidas más destacadas son:

Aforo general: 100% al aire libre y del 75% en interiores.

Grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre: 12 personas como máximo, salvo convivientes.

Horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado horario de cierre o tuvieran uno superior: 04.00 horas.

Ocio nocturno: 100% en espacios al aire libre y 75% en interiores, en mesas de 12 personas y cierre a las 04.00 horas.

Hostelería y restauración: 100% de aforo al aire libre y 75% en interiores, en mesas de 12 personas y horario de cierre a las 04.00 horas.

Práctica de actividad física y deportiva no federada al aire libre y en instalaciones y centros deportivos: 100% de aforo al aire libre y 75% en interiores y en grupos de 12 personas como máximo, salvo convivientes.

Práctica deportiva federada de ámbito regional o insular, al aire libre o en espacios cerrados, y práctica deportiva no federada al aire libre: 100% de aforo de público al aire libre y 75% de aforo de público en interiores.

Actividad cultural: en espacios públicos al aire libre tendrá un 100% de aforo y en los locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados del 75%.

Centros sanitarios: en los hospitales se permiten las visitas con normalidad.

Medidas sobre el transporte para todas las islas

En el transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismos y de arrendamiento con conductor, de hasta nueve plazas incluido el conductor, se permite ocupar la totalidad de las plazas traseras del vehículo, así como las ofertadas en la fila de asientos del conductor, cuando se hayan agotado previamente las traseras, salvo cuando el conductor pueda ser considerado como persona de riesgo.

El aforo en el trasporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros queda fijado en el 100% del aforo máximo permitido para los respectivos vehículos. Se deberá garantizar una adecuada ventilación y/o renovación del aire, así como el resto de las medidas generales para la prevención y control del SARS-CoV-2