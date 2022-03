El Gobierno continúa con la desescalada con los aforos al 100% en los ámbitos generales, deportivos y culturales

El Gobierno de Canarias acordó en la reunión celebrada este jueves, día 3 de marzo, continuar con la desescalada de las restricciones aplicadas para contener la pandemia provocada por la COVID-19, tras las últimas medidas aprobadas hace 15 días.

El acuerdo afecta a los aforos generales, tanto en espacios al aire libre como en interiores, y a los de la actividad cultural y deportiva que se establece en ambos casos al 100% en todas las islas, ya que se adopta para los niveles de alerta sanitaria 1, 2 y 3.

El Ejecutivo toma este nuevo acuerdo con el compromiso de continuar, como ha venido haciendo hasta ahora, vigilante y prudente en el proceso de modular las medidas, como viene sucediendo ya en todas las comunidades autónomas.

Las nuevas medidas, que serán publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, estarán en vigor entre las 00.00 horas del 7 de marzo y las 24.00 horas del 30 de abril, con la posibilidad de aprobar una prórroga en caso de que se estime necesario, según la evolución de los datos epidemiológicos y asistenciales.

El Consejo de Gobierno acuerda esta modulación tras el informe de la Dirección General de Salud Pública que evidencia la tendencia descendente de los indicadores asistenciales que son los que en esta nueva fase de la pandemia marcan la evolución de la pandemia en la estrategia estatal de detección y seguimiento de la COVID-19.

El comportamiento de la sexta ola, marcada por la variante Ómicron, ha provocado cambios en la transmisión, evolución y afectación de la COVID-19 y por tanto en los indicadores que deben analizarse para su seguimiento.

Nuevas medidas

Las principales nuevas medidas temporales que estarán en vigor en las islas que se encuentren en niveles de alerta 1, 2 y 3, a partir del próximo lunes, son:

Aforo general: 100%, tanto en espacios al aire libre como en interiores.

Actividad cultural: el aforo máximo, con independencia de que tenga o no la consideración de evento multitudinario, será de 100% tanto en espacios abiertos como cerrados.

Espectáculos públicos: actividades culturales, recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad, tendrán un aforo máximo del 100% tanto al aire libre como en espacios cerrados, y con independencia de que el público permanezca de pie o sentado, así como del consumo de alimentos.

Práctica deportiva federada y no federada, profesional y no profesional: se permite al aire libre o en espacios cerrados, manteniendo la distancia interpersonal de 2 metros siempre que sea posible. El número de participantes estará limitado por la reglamentación específica de cada deporte.

Entrenamientos, competiciones y eventos deportivos: el aforo de público será del 100% tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados y se aplicarán las medidas previstas en el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 16 de febrero de 2022 sobre las medidas para los eventos deportivos multitudinarios, incluidos los de la Liga Profesional de Fútbol y Liga ACB.

Campamentos infantiles y juveniles: El aforo será del 100% tanto para actividades al aire libre como en espacios cerrados.

Acampadas, refugios, albergues no sociales y campamentos con pernoctación: No se permiten las acampadas, salvo en los espacios habilitados para esta actividad y se delimitará la zona de acampada respetando la distancia de seguridad. La pernocta se realizará garantizando la distancia de 2 metros entre camas, literas o personas, y manteniendo ventilación cruzada con aire exterior.