Torres informa de las acciones para paliar en Canarias los efectos de la guerra en Ucrania

Torres insiste en que su Gobierno no es partidario de subir ni de bajar los impuestos de forma generalizada en la actual coyuntura para no debilitar el Estado del bienestar.

El jefe del Ejecutivo se reúne también con expertos del BBVA, que prevén un crecimiento de la economía canaria del 7% este 2022, tras actualizar sus cálculos por el impacto del conflicto.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió hoy con su Consejo Asesor y con los integrantes del Plan Reactiva Canarias para informarles de las acciones que se barajan en las Islas para minimizar los efectos de la invasión rusa en Ucrania. El presidente anunció que el próximo lunes, en una reunión telemática, Canarias ya planteará al Gobierno de España que las Islas reciban ayudas específicas para su sector primario, el industrial y el transporte por las consecuencia de la guerra. Esta cita se desarrollará con las ministras de Economía, de Hacienda y de Transición Ecológica. Fue uno de los acuerdos alcanzados este domingo en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma.

Las reuniones de hoy con el Consejo Asesor y los participantes en el Plan Reactiva tuvieron lugar en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria y fueron precedidas de otra cita con expertos del BBVA, que han actualizado su informe de previsiones económicas para España y Canarias durante este año y 2023 tras el comienzo de la guerra. Según indicó en una comparecencia de prensa posterior, es muy importante que el Gobierno central acuerde con las comunidades autónomas algunas medidas antes de que el presidente de España, Pedro Sánchez, asista al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo.

Torres confía en que el presidente español logre su pretensión, planteada desde mediados de 2021, de que se desvincule el precio del gas de los recibos energéticos pagados por los consumidores en la UE y de que además se alcance un acuerdo global sobre actuaciones para paliar los efectos de la invasión rusa. Esto será en un Consejo Europeo que se prevé tan importante como el que aprobó las ayudas por 700.000 millones de euros para contrarrestar la pandemia de la COVID-19. A su juicio, en esta ocasión también se precisan fondos europeos para tratar de minimizar las consecuencias de la guerra en la recuperación económica que se estaba asentando desde el verano de 2021.

En esta línea, el presidente de Canarias aboga por opciones como el endeudamiento a través de los 70.000 millones de la UE que en este capítulo le corresponden a España por la COVID y por la concesión de ayudas específicas a los sectores más afectados. Además, respecto al sector primario, en reuniones previas ya se anunció que se impulsará que la leche que venden los productores canarios no se adquiera por menos de 0,60 euros por litro, en primera transacción, y también por buscar todas las ayudas posibles a través del REA y el llamado Posei adicional (ayudas de Estado). Según indicó, la subida del precio que se paga a los productores locales "es más importante ahora que las ayudas directas".

Torres anunció que se trabaja en un decreto ley autonómico que permita adecuar los precios en los contratos públicos a la situación actual por los costes del transporte y de ciertos insumos. Según subrayó en su comparecencia, en las dos reuniones se evidenció el apoyo al Ejecutivo en la búsqueda de todas las medidas posibles para minimizar los efectos de la guerra, si bien las patronales empresariales y los sindicatos discrepan respecto a la idoneidad y utilidad de la bajada de impuestos, con las organizaciones de trabajadores a favor de las tesis del Gobierno de Canarias de mantenerlos de forma generalizada.

El Gobierno autonómico aboga por ayudas a los sectores más afectados

Respecto a la reducción impositiva por la que apuestan los empresarios, Torres recordó que, en Canarias, no se paga IGIC en los recibos de la luz de las familias y tampoco existe margen en el impuesto especial de hidrocarburos ni siquiera entre los minoristas, al estar también a 0, mientras que en España sigue el IVA al 21%.

Además, indicó que en las Islas se ingresan 265 euros por tonelada, mientras que en el resto del país esa cifra se eleva a 433, aparte de que se devuelven más de 60 euros a los transportistas y al sector agropesquero. Torres remarca que lo habitual es bajar los impuestos cuando las cosas van bien y que el problema actual reside en el abastecimiento de energía y combustibles. Por eso, si hay menos gas y petróleo y se mantiene la demanda, tiene claro que habrá subida de precios, aunque se bajen los impuestos. Esto reduciría los ingresos públicos y debilitará el Estado de bienestar.

Por esas razones, tras entregar hoy un nuevo informe sobre las posibles consecuencias del conflicto bélico en Canarias, cree que lo correcto es no bajar ni subir impuestos de forma generalizada y poner el acento en la ayuda a los sectores más afectados. Además, recordó que su Ejecutivo ha bajado impuestos con motivo de la erupción en La Palma o para la compra de mascarillas por la pandemia, por ejemplo. Asimismo, considera que hay que elevar los impuestos a los que tienen mayor patrimonio y evitar un desequilibrio en esta coyuntura entre lo que se paga y lo que se cobra del consumidor final por la energía y los carburantes.

Según expuso, las ayudas específicas a Canarias para el transporte y las mercancías se justifican por la lejanía de las Islas, por lo que apuesta por el máximo desarrollo del REF y su adaptación a las circunstancias actuales.

Torres agradece las intervenciones que se produjeron en las reuniones de hoy y pide la máxima unidad ante este nuevo reto. Sobre el turismo, asegura que, de momento, no se están produciendo cancelaciones de reservas en ninguna isla, aunque hay que estar atentos porque el incremento de los carburantes y, por ende, del precio final del queroseno pueden cambiar esto, como también el peso de Rusia en la energía demandada por países como Alemania. No obstante, hace un llamamiento a la calma; recuerda que en otros conflictos el turismo en Canarias no se ha visto perjudicado por su gran calidad, seguridad y servicios sanitarios, y sostuvo que, pese a que la inflación ya estaba cerca del 7% a principios de año, el Archipiélago ha vivido dos buenos meses de enero y febrero en 2022.

Además, subrayó que Canarias fue la primera región en implantar ayudas directas por la COVID, con 88 millones repartidos inicialmente junto a las Cámaras de Comercio y con los 1.144 posteriores de la UE, "lo que fue un éxito y es uno de los caminos para ayudar ahora". También pide que se agilicen los procedimientos administrativas en pro de la implantación de las energías renovables para reducir al máximo la dependencia de las fósiles.

El informe del BBVA actualizado rebaja la previsión de crecimiento para Canarias en 2022 del 9 al 7%, si bien sigue siendo mucho más elevada que para el resto de España (4%). Asimismo, se prevé una inflación del 7%; se apunta a que la sexta ola de la COVID afectó menos que otras anteriores, y se constata que hay más ahorro que en los últimos 20 años, dinero que se está destinando a comprar vivienda.

El texto aboga por un pacto de rentas que reduzca los beneficios empresariales y modere las subidas salariales a favor del interés general, al tiempo que confirma el deseo que hay de venir a Canarias a hacer turismo, esto según los gastos en las tarjetas de crédito, con unas reservas que, aunque tardan más en realizarse, siguen creciendo.