Promotores del Manifiesto REF valoran la propuesta del Gobierno regional para crear una comisión Canarias-Estado

Canarias/ Los representantes de las instituciones firmantes se reunieron ayer viernes, 1 de abril, con el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, y el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado.

Los promotores del Manifiesto REF (Régimen Económico y Fiscal) se reunieron ayer viernes, 1 de abril, con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, encuentro en el que se valoró la posibilidad de crear una comisión Canarias-Estado para "dirimir cuestiones técnicas al respecto del REF".



Los representantes del REF que estuvieron el a reunión fueron el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho Lemes; el decano del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, Samuel Cruz Palenzuela; el vicepresidente y el delegado territorial de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Enrique Lang-Lenton y Jaime Cabrera, respectivamente; el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AAFC), Juan Luis Alayón García; y Salvador Miranda Calderín, director de la Cátedra del REF. También participó el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno canario, Fermín Delgado.

Los promotores del manifiesto indicaron que "es importante que nos sentemos en una negociación todos los agentes institucionales y sociales para que esta medida económica y fiscal, que ha sido tan importante para Canarias, no genere incertidumbre e inseguridad". Para los promotores "el REF es un conjunto de acciones y medidas imprescindibles para el crecimiento, la competencia y el empleo en Canarias, sin las cuales no podríamos competir en igualdad de condiciones con el resto del territorio nacional".

Tal y como se incidió en el encuentro, sería interesante la creación de una comisión conformada por representantes de las haciendas canaria y estatal a la que "deben incorporarse profesionales fiscales privados y docentes especializados con el objetivo de mejorar la aplicabilidad y evitar litigios".

En este sentido, Rodríguez apuntó que "todos somos conscientes de que hay que tener la guardia alta porque no es fácil que el Gobierno de España de turno entienda lo que significa el REF para Canarias y que lo respeten como un conjunto de derechos singulares que hemos conquistado para compensar las dificultades por nuestra lejanía e insularidad".

Como indicó el vicepresidente, "el REF es el 75 % de bonificación al transporte de viajeros, el 100 % para mercancías, la fiscalidad indirecta a tipo cero para todos los consumidores de combustible, la lucha contra la pobreza, la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC)", entre otras muchas cuestiones.

Por ello que los promotores del Manifiesto valoran el apoyo del Gobierno regional y que "haya tomado buena nota de la necesidad de reforzar jurídicamente esta medida". Cabe recordar que, recientemente, CC también se ha sumado a estas demandas.

