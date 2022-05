Torres anuncia que la UE permitirá la exención del tributo verde en las conexiones aéreas y marítimas entre islas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno autonómico en el Parlamento regional, que la Unión Europa (UE) tiene previsto exencionar a las Islas del futuro tributo verde en los conexiones aéreas y marítimas dentro del Archipiélago. Se cumplirá así, dijo el presidente, con uno de los principales objetivos del Ejecutivo autonómico para evitar los perjuicios que tendría a la movilidad y a la economía isleña la aplicación del denominado impuesto al queroseno, tal y como también se ha conseguido para los viajes desde las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE y parte continental de los países que las integran. Esta exención se prorrogará desde 2023 hasta 2030.

Torres recordó en el pleno parlamentario que esa exención de los viajes entre las RUP y sus países se reafirmó la semana pasada en la Conferencia Ministerial de las Regiones Ultraperiféricas bajo presidencia francesa del Consejo, celebrada en Martinica (isla de Francia en el Caribe). Según subrayó, la exención a los viajes entre las Islas también se abordó en esa Conferencia y contó con el apoyo explícito de la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, con la que Torres mantuvo una reunión bilateral en Martinica.

El presidente tiene claro que el Objetivo 55 de la estrategia de la UE para luchar contra la contaminación y contribuir a la sostenibilidad resulta ineludible y obliga a una transición hacia una sociedad, una economía y un sector turístico cada vez más ecológico, tal y como ahora lo lidera Canarias. No obstante, insiste en que eso ha de ser compatible con medidas que permitan, a su vez, una transición económica con el menor impacto posible en los territorios alejados, insulares, con múltiples condicionantes y que tanto dependen de la movilidad. Por eso, en el pleno de hoy recordó que, desde marzo de 2020, "arrancamos un compromiso por escrito de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que Canarias quedara exenta de esa tasa en los viajes aéreos y marítimos con el resto del país. Además, mantuvimos diversas reuniones desde 2020 para ese fin. Ahora se ha logrado prorrogar la exención hasta 2030, además de una exención para el tráfico entre islas y queda lo más difícil: lograrlo para las conexiones desde Canarias con terceros países". No obstante, el presidente recalcó que habrá negociaciones en la Eurocámara para conseguir también esa exención y dejó claro que "lo vamos a intentar hasta el último momento".

Torres anuncia que la UE permitirá la exención del tributo verde en las conexiones aéreas y marítimas entre islas

Nueva estrategia de la UE para las RUP y Agencia Europea de Turismo en Canarias

En respuesta a otra pregunta centrada en esa Conferencia de las RUP, el jefe del Ejecutivo ahondó en otros logros conseguidos la semana pasada y en la relevancia de que, a partir de noviembre próximo, Canarias asuma la Presidencia de turno de las RUP y esta condición coincida en el segundo semestre de 2023 con la Presidencia española de la UE, algo que no se repetirá hasta dentro de, al menos, 12 años.

Torres considera muy importante que en Martinica se haya respaldado la reciente actualización de la Estrategia de la UE para las RUP, que ahora tendrá en cuenta la mayor afección que ha tenido la pandemia de la covid en estos territorios o situaciones actuales como la invasión rusa de Ucrania.

Asimismo, mostró su satisfacción por el apoyo del Gobierno de España, a través de una carta de la ministra de Turismo, Reyes Maroto; de la secretaria general para la UE, María Lledó, y del resto de las RUP a la candidatura canaria para acoger la sede de la futura Agencia Europea de Turismo. El presidente volvió a subrayar que las Islas presentan ahora el mayor número de pernoctaciones en la UE y confió en lograr ese propósito, aunque es consciente de la gran competencia existente por parte de grandes ciudades con un gran peso turístico. También valora que, en la comunicación conjunta final, se incluyera la necesidad de adoptar medidas urgentes y adaptadas para gestionar los retos específicos de la migración irregular en las RUP como fronteras últimas de la UE, para que no se deje el peso de la gestión de este fenómeno únicamente en manos de las regiones y países fronterizos.

Torres se refirió, a su vez, a la intención del presidente Pedro Sánchez de pedir el despliegue de la OTAN en el frente de África durante la cumbre de esta organización a celebrar el próximo 29 y 30 de junio en Madrid. El presidente insistió en que "todo lo que signifique mayor seguridad para las Islas va a ser apoyado por este Gobierno de Canarias", y pidió más miras de Estado al PP y que aclare si esto lo apoya realmente o no. A su juicio, la guerra en Ucrania lo ha cambiado todo, y ahora hay países como Finlandia y Suecia que quieren entrar cuanto antes en la OTAN. Ese despliegue en África ya lo pidió y apoyó el Gobierno de Rajoy en 2014 y 2017, y hay que dar la máxima seguridad a la zona del Sahel, "sin alarmar, pues bastante tenemos ya con la invasión de Ucrania" por decisión del Gobierno ruso. Además, el presidente de Canarias recalcó que su Ejecutivo está en permanente contacto con el Gobierno central por esta cuestión "y cualquier otra, mucho más que en etapas anteriores".

Torres recordó los esfuerzos que ha hecho su Gobierno respecto al fenómeno migratorio, activando 51 recursos regionales junto a los cabildos cuando no se encontró ninguno en funcionamiento al llegar en 2019 por las políticas del PP, así como atendiendo en tres años a 6.000 menores migrantes. Según recalcó, no hay ningún acuerdo que vaya a impedir un fenómeno humano e histórico como la migración, "pues se huye del hambre, la desertificación, los conflictos bélicos o las pandemias. Lo que sí hay que hacer -afirmó- es no politizar esta cuestión, como hice yo cuando fui alcalde de Arucas, y mejorar la gestión y la seguridad para evitar que haya muertes en el mar, algo que apoyamos todos". Además, aclaró que, tenga o no que ver el reciente acuerdo entre España y Marruecos, en lo que va de año han llegado a Canarias 600 migrantes menos por mar.

El presidente de Canarias apuesta por diversificar al máximo la economía canaria, por lograr un turismo más sostenible y por abrirse a sectores como el audiovisual, el de los nómadas digitales y otros modelos asentados en las energías renovables. En su opinión, hay que tender a que los turistas estén más tiempo en las Islas y no a que venga un mayor número de ellos. También a aplicar a fondo los principios de las economías verde, azul y circular, "si bien esto no se puede hacer de un día a otro".

En esta línea, insistió en que la reciente aclaración hecha por el Gobierno central sobre la posibilidad de regasificadoras en las Islas mediante el real decreto ley sobre la guerra en Ucrania remarca que son las comunidades, con sus competencias, las que deciden sobre el uso del gas y que la apuesta de su Ejecutivo es absoluta por las energías limpias y por limitar esa energía a uso interno de las centrales energéticas y en los puertos para el suministro a barcos, nunca para comercializar ni para el llamado gas ciudad, en cumplimiento también del Estatuto de Autonomía renovado en 2018.