Alerta en Canarias por riesgo de lluvias fuertes e intensas durante el fin de semana

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU cifra ya en un 70 % las probabilidades de que se forme un ciclón tropical en el Atlántico en las próximas 48 horas, que luego se desplazaría ya como depresión tropical desde Cabo Verde en dirección norte.

Precipitación acumulada en las próximas horas en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzaba este jueves un comunicado en el que se informaba de lluvias generalizadas en todo el Archipiélago canario para el fin de semana, pero serían las islas occidentales y Gran Canaria las que sufrirían las precipitaciones más intensas.

Bandas nubosas que entrarían desde el sábado por el sur de la isla de El Hierro, aunque las precipitaciones más intensas se producirán el domingo 25 de septiembre. En este episodio de lluvias intensas, el viento no será un factor predominante.

Monserrat Román, jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, adelantó, en el programa 'Buenos días, Canarias', de Televisión Canaria, que en una reunión prevista para este viernes con las administraciones locales se estudiarán los posibles puntos inundables y barrancos para limitar su acceso o, en su caso, prohibirlos.

Asimismo, señaló que se reforzarán todos los servicios locales e insulares en previsión de tener que intervenir si las circunstancias lo requieren.

Román recomendó a la ciudadanía informarse antes de emprender un viaje o salir de casa, «no es un fin de semana para hacer actividades al aire libre», apuntó.

No impactará directamente con Canarias

Según la Aemet, no se espera que la depresión tropical pase sobre Canarias, por lo que «el viento no será un factor adverso generalizado», pero las islas españolas no se librarán de los efectos que este fenómeno va a generar en esta zona del Atlántico.

De hecho, se esperan lluvias moderadas a partir del sábado, que el domingo ya alcanzarán una intensidad fuerte, sobre todo en las islas occidentales. Se prevé que las precipitaciones descarguen ese día hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En La Palma, El Hierro, La Gomera y buena parte de Tenerife se acumularán en doce horas hasta 80 litros por metro cuadrado; y en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, hasta 40 litros por metros cuadrado.