Torres destaca los avances en Canarias "a pesar de todo" y confía en que en 2023 "lo mejor está por venir"

El presidente de Canarias, en su mensaje de Fin de Año de 2022, ha agradecido a la ciudadanía canaria su valentía durante estos últimos cuatro años, en los que "el camino no ha sido fácil". Ángel Víctor Torres ha remarcado que, a pesar de todo lo que hemos vivido, "Canarias es ahora un archipiélago más justo, más solidario y más sostenible", reconociendo que hemos llegado hasta aquí "gracias al esfuerzo de todas y todos ustedes".

En su mensaje navideño, grabado en el Monumento al Campesino -en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé- y emitido por Radio Televisión Canaria (RTVC), el presidente hizo mención a La Palma y a Canarias en su conjunto por haberse sobrepuesto a la adversidad, y confesó que "siempre he admirado la templanza y la valentía de nuestro pueblo. Créanme que no ha habido ni un día en el que no lo haya valorado".

El jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que, reconstruyéndose La Palma y superada la pandemia, "hoy tenemos menos miedos, podemos compartir abrazos y hemos aprendido a apreciar lo que realmente importa de la vida, que es la vida en sí misma".

En su alocución de Fin de Año, la cuarta de esta legislatura, el presidente afirmó que en 2022 se han dado signos de recuperación que nos permiten mantener la confianza, refiriéndose a las previsiones positivas de crecimiento para una economía que ha dado claras muestras de robustez. "El esfuerzo colectivo ha hecho que el archipiélago esté ahora incluso me- jor en muchos parámetros que antes de la pandemia". Como ejemplo, puso los registros turísticos, que en la actualidad son "similares, o incluso mejores, a los que teníamos en 2019". Además, brindó por las mejoras sustanciales en empleo y por que 2023 sea un año de prosperidad para las familias canarias, "un año de más certezas que nos permita seguir sumando más personas afiliadas a la Seguridad Social; que nos permita seguir bajando el paro; mantener e incluso mejorar esas cifras que no se registraban desde hace 14 años", apuntó.

El presidente transmitió que "por fin tenemos motivos que celebrar porque todos esos avances, que eran impensables con la pandemia, se han logrado". Avances "en positivo" que, dijo, "solo se consiguen con un pueblo fuerte que confía cada vez más en sí mismo; una sociedad madura que conoce bien su potencial, que tiene amor propio y que toma las riendas de su destino".

Ángel Víctor Torres destacó algunos de los hitos más importantes que se han dado en el año 2022, que también han sido hitos de la legislatura, como es el caso de la Ley de Renta de Ciudadanía o la Ley de Cambio Climático, aprobadas recientemente en el Parlamento de Canarias. "Cada avance nos hace más dueños de nuestro futuro", añadió.

Torres destacó que Canarias está dando pasos enormes en el diseño de un archipiélago más sostenible con el impulso de las energías limpias, "que ya no tiene marcha atrás", como tampoco tiene marcha atrás el avance en derechos sociales, "con más personas protegidas que nunca y con el mayor número de prestaciones en el sistema de Dependencia que se haya dado en un año", apuntó.

También destacó la importante conquista social que ha supuesto la implantación de la educación pública y gratuita de 0 a 3 años, o los acuerdos históricos para reducir la brecha salarial de género, para dotar a la sanidad pública de las infraestructuras y recursos humanos necesarios, y los acuerdos para mejorar los convenios colectivos: "Son progresos que nos acercan a un reparto más justo de las riquezas".

En otro ámbito, el presidente además recordó que, a partir del 1 de enero de 2023, la Comunidad Autónoma comienza a ejercer la gestión pública de su litoral, después de un proceso de negociación intenso para cumplir con el mandato del Estatuto de Autonomía, un logro más que hace que "esta tierra hoy tenga más capacidad para programar su futuro".

El presidente de Canarias dedicó un mensaje especial a las personas que peor lo están pasando y que en estas fiestas han brindado recordando a quienes ya no están; a los canarios que viven fuera y a los migrantes que sienten el desarraigo y la separación de sus seres queridos; a quienes lo perdieron todo en la erupción volcánica de La Palma; a las personas que viven solas, y a las que residen en centros sociosanitarios o están ingresadas en los hospitales. Ángel Víctor Torres insistió en su compromiso de "no dejar de luchar" para que haya más justicia social en Canarias, a pesar de que vivamos tiempos de incertidumbre generada por "la aborrecible invasión de Ucrania, que mantiene en vilo a Europa y a todo el mundo".

Remarcó que, a pesar de los importantes avances que se han dado, queda mucho por hacer. Pero confió en que "lo haremos desde la unidad y con los valores que nos definen como pueblo, que nos hacen más fuertes".

"Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por permitirme llegar a este momento teniendo las puertas del futuro y la esperanza abiertas para recibir un 2023 sin miedo, con optimismo, confianza y con todas las ilusiones intactas".

Ángel Víctor Torres agradeció una vez más a la ciudadanía canaria que se le permita llegar hasta este momento, "con las puertas del futuro y la esperanza abiertas para recibir el 2023 sin miedo, con optimismo, confianza y las ilusiones intactas. El 2023 nos pertenece". Por último, el presidente animó a las canarias y a los canarios a sacar el máximo provecho de la vida "porque lo mejor está por venir".