El Consejo de Gobierno aprueba 33 nuevos nombramientos en Canarias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DG de Emigración

José Téllez Ledesma

DG de Relaciones Exteriores

María Méndez

Oficina de Canarias en Venezuela

Isabel Jara Ladera

DG de Transformación Digital de los Servicios Públicos

Guadalupe González Taño

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Instituto Canario de la Vivienda

Antonio Ortega

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP, JUSTICIA Y SEGURIDAD

Viceconsejería de Justicia

Cesáreo Rodríguez Santos

DG de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos

Juana María Reyes Melián

Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia

Antonio Llorens de la Cruz

DG de Transparencia y Participación Ciudadana

Carmen Delia Alberto

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES

Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales

Francisco Rodríguez Machado

DG de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

Ainhoa Molina León

DG de Cualificaciones Profesionales

Alfredo David Espinosa Vega

Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes

Ángel Luis Sabroso Ramírez

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS

Dirección General de Emergencias

José Marrón

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, CIENCIA, INNOVACIÓN Y CULTURA

Secretaria General Técnica

María Dolores Alonso Álamo

Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

Javier Franco

DG de Cultura y Patrimonio

Miguel Angel Clavijo

DG de Innovación Cultural e Industrias Creativas

Cristóbal de la Rosa

DG de Ordenación, Innovación y de la Calidad Universitaria

María Rosa Suárez Vega

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS

Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración

Elisabet Santana Rosales

Dirección General de Juventud

Daniel Morales García

Dirección General de Mayores y Participacion Activa

Veronica Meseguer del Pino

Dirección General de Discapacidad

Dulce María Gutiérrez González

Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias

Sandra Rodríguez González

Instituto Canario de Igualdad

Ana Isabel Brito Brito

Dirección General de Diversidad

Celso David Mendoza Negrín

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Instituto de Hemodonación y Hemoretapia

Gemma Torres

Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias

José Montelongo

Gerente de Atención Primaria de Tenerife

Jesús Domingo Delgado

Gerente de los Servicios Sanitarios de El Hierro

Jéssica Acosta Padrón

Directora del Área de Salud de El Hierro

Pilar Mora González

Gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma

José Francisco Ferraz Jerónimo

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

Luis Arráez

Reseñas biográficas

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

José Téllez Ledesma

Director general de Emigración

Cursó estudios de técnico en Gestión Administrativa en el IES César Manrique de Santa Cruz de Tenerife y como experto en intervención comunitaria para la divulgación dinámica. Tiene formación en liderazgo y gestión de equipos de trabajo y habilidades comunicativas realizada en la Fundación Universidad de La Laguna. Ejerció como gerente comercial de las asociaciones de empresarios Zona Rambla y Zona Centro de Santa Cruz de Tenerife (2007-2011). Autor del estudio previo a la redacción del plan estratégico de participación ciudadana del Cabildo de Tenerife, entre 2015 y 2017 fue director general de Juventud de Canarias y, entre 2017 y 2019, director general de Emigración del Gobierno de Canarias.

María Méndez Castro

Directora general de Relaciones Exteriores

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna. Postgrado en Economía Europea por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. Técnico Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias desde 1995. Entre diciembre de 2010 y abril 2021, Directora Gerente de Promotur Turismo de Canarias, entidad responsable de la promoción exterior del turismo de Canarias. Actualmente jefa de seguimiento proyectos NGEU en la Consejería de de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

Isabel Jara Ladera

Oficina de Canarias en Venezuela

Cursó estudios como técnico en Ciencias Fiscales en la Escuela de Hacienda Pública en Caracas (Venezuela) y estudios de Diseño de Moda en el Instituto Brivil de Caracas. Ha ejercido como fiscal de rentas en la alcaldía del estado venezolano de La Guaira (1988-2000), coordinadora de la agencia sociolaboral del Gobierno de Canarias para la tragedia de Vargas (2000-2005) y, desde ese año, es administrativa de la Fundación Canaria para la Acción Exterior en Venezuela con tareas específicas como coordinadora de programas de ayuda social. En la actualidad es la presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Venezuela.

DG de Transformación Digital de los Servicios Públicos

Guadalupe González Taño

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Especialista en Derecho Administrativo y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido secretaría general técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias y directora general de Promoción Turística. Ha dirigido empresas públicas del Gobierno de Canarias como Gestion Recaudatoria de Canarias, GSC e Instituto Canario de I + D. Ha sido teniente de alcalde de Santa Cruz de La Palma y presidenta del Cabildo de La Palma. También diputada en el Parlamento de Canarias durante dos legislaturas y diputada en el Congreso.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Antonio Ortega

Instituto Canario de la Vivienda

Licenciado en Derecho, realizó dos años adicionales de estudios de doctorado. También ha desarrollado cursos especializados en asesoría fiscal y tributos, y en Criminología. Entre los años 2001 y 2005 ejerció como director general de Desarrollo Agrícola en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Fue alcalde del municipio de Vega de San Mateo (Gran Canaria) entre 2011 y 2023.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

Cesáreo Rodríguez Santos

Viceconsejero de Justicia

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en 1993, perteneciendo a la primera categoría. Inició su trayectoria profesional en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marín (1993). Desde 1995 ha desarrollado su trayectoria profesional en La Orotava, (Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción) y en Santa Cruz de Tenerife (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, secretario coordinador Provincial y Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, siendo este último su actual destino). Ha sido director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. Posee la Cruz distinguida de segunda clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia, y premios y menciones de los colegios de Abogados, de Procuradores de los Tribunales, de Graduados Sociales y del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Ha participado en obras colectivas sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, y en las publicaciones Memento Práctico, Letrados de la administración de justicia, Guía para la aplicación de la ley de jurisdicción voluntaria y Práctica Procesal y Formularios del Procedimiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Juana María Reyes Melián

Directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos

Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Diplomada en Valoración Médica de Incapacidades, Experta europea en Gestión de la Calidad en el Sector Sanitario y máster en Salud Pública en la Universidad de Guadalajara (México) y en Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad de La Laguna. Funcionaria de carrera, era jefa de servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. Ha sido subdirectora y directora médica y de jefa de varios servicios, incluido el de programas oncológicos del SCS; y directora general de Programas Asistenciales y del Servicio Canario de la Salud, ambos en dos etapas diferentes. Directora insular, presidenta del IASS y consejera del Cabildo de Tenerife. Auditora acreditada por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, ha formado parte de grupos de investigación epidemiológica de cribados en cáncer; y del grupo de expertos para la Estrategia en Cáncer del Ministerio de Sanidad. Docente en las universidades de La Laguna y Europea de Tenerife, ha publicado artículos sobre sus especialisdades en revistas científicas como The New England Journal of Medicine.

Antonio Llorens de la Cruz

Viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna, con premio extraordinario de licenciatura. Doctor en Pedagogía. Máster MBA Executive por la Escuela de Negocios CEREM Global Business School y máster en Formador de Formadores por la Universidad La Salle. Es experto universitario en Docencia Universitaria Online (UNIR) y ha ejercido como profesor en la Universidad de La Laguna.

Carmen Delia Alberto Gómez

Directora general de Transparencia y Participación Ciudadana

Graduada en Ciencias Políticas y de la Administración. Ha sido consejera del Cabildo Insular de Tenerife (2020-2023) y concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (2011-2019) con responsabilidad de gestión en recursos humanos, vivienda y distrito de Anaga. También ha ejercido como consejera y secretaria de la junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), presidenta de la Asociación de Mujeres y Profesionales de la Construcción y miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Integrante de la directiva de la Asociación de Celíacos de Tenerife y de la Federación Canaria de Celiacos, posee experiencia en la empresa privada con trayectoria en el fomento de igualdad de género.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES

Francisco Rodríguez Machado

Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales

Licenciado en Pedagogía por la UNED y diploma de Estudios Avanzados de Formación del Profesorado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Técnico especialista en Electrónica Industrial y en Informática de Gestión. Funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, ha sido profesor de Formación Profesional en varios centros educativos de Canarias, además de secretario y director del IES Politécnico Las Palmas. Entre 2015 y 2017 fue responsable de Planificación y Relaciones Sindicales de la Dirección General de Personal en la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y, entre 2017 y 2019, responsable de Planificación de la Viceconsejería de Educación y Universidades.

Ainhoa Molina León

DG de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

Graduada en Educación Infantil (2018) y en Magisterio Infantil (2021). Cursó estudios de la especialización de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. En su trayectoria profesional ha ejercido en colegios y centros educativos como el CEIP Tigaday (El Hierro) y también, como educadora infantil, en el municipio de Frontera, en Breña Alta (La Palma) y Santa Cruz de Tenerife.

Alfredo David Espinosa Vega

DG de Cualificaciones Profesionales

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Especialista universitario en Gestión Administrativa y Tributaria por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista universitario en Sistema Fiscal Español por la UNED. Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Titulado superior jurídico por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Ha ejercido como director insular de Calidad y Atención Ciudadana en el Cabildo de Gran Canaria, donde también fue director de Presidencia y Nuevas Tecnologías y subdirector de Gestión Tributaria.

Ángel Luis Sabroso Ramírez

Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes

Las Palmas de Gran Canaria, 1977. Técnico de balonmano. Profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores. Director técnico del Comité Nacional de Árbitros de Federación Española de Balonmano. Lecturer de Interrnational Handball Federation y expert de European Handball Federation. Ex árbitro internacional de balonmano con participación en torneos internacionales. Fue premio del deporte Isla de Gran Canaria y mejor árbitro del mundo en dos ocasiones. Insignia olímpica del COE, medalla e insignia de oro y brillantes al mérito deportivo de la Federación Española de Balonmano. Primer teniente de alcalde y concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (2011-2015)

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS

José Marrón

Dirección General de Emergencias

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Graduado social con tesina fin de carrera con calificación sobresaliente cum laude. Experto universitario en Dirección y Gestión de Seguridad Integral por la UNED y acreditación nacional de Director de Seguridad del Ministerio del Interior. Doctorando de tercer ciclo de Ciencias de la Información.

Funcionario de carrera de Administración Local (Policía) desde hace 38 años y técnico superior facultativo CECOES 1-1-2 del Gobierno de Canarias. Profesor acreditado por la Academia de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto Canario de Administración Pública. Curso de especialización en policía de tráfico y atestados. Profesor en el ICAP y en la Academia de la Policía Local de La Laguna. Curso sobre violencia de género en la Universidad de La Laguna. Es autor de ponencias en seminarios, cursos y conferencias nacionales e internacionales.

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA

María Dolores Alonso Álamo

Secretaria General Técnica

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Funcionaria de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en Cuerpo Superior de Administradores, escala Administradores Generales. Ha sido directora insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica en el Cabildo de Tenerife (2015-2019), secretaria general del Servicio Canario de la Salud (2014-2015), directora general de Relaciones con la Justicia (2008-2011) en el Gobierno de Canarias, y letrada del Instituto Nacional de la Seguridad Social (1984). Su formación específica se complementa con cursos impartidos por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Javier Franco Hormiga

Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

Graduado en Matemáticas por la Universidad de La Laguna. Funcionario de carrera de la administración pública, ha sido responsable de Nuevas Tecnologías e Innovación del Cabildo de Fuerteventura, coordinador del proyecto del Parque Tecnológico de Fuerteventura, miembro del Consejo de Administración en empresa pública Parque Tecnológico Fuerteventura y miembro del Foro Canario de la Sociedad de la Información. Ha sido el responsable de Desarrollo Telemático del Instituto de Investigación y Ciencia de Puerto del Rosario y miembro del Consejo Editorial de la revista de ciencia y tecnología Majorensis. Coordinador de la Red Insular de Telecentros de Fuerteventura Semilla y fundador de la Comunidad de Telecentros de España, también responsable de Telecomunicaciones en el Cabildo de Fuerteventura y coordinador del programa Destino Turístico Inteligente de Fuerteventura. Ha impartido docencia como profesor de Estadística adscrito en Escuela de Enfermería de Fuerteventura-ULPGC.

Miguel Ángel Clavijo

Director general de Cultura y Patrimonio

La Laguna, 1964. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna. Profesor de Gestión de Patrimonio Cultural en el grado de Historia de la ULL. Ha sido director general de Patrimonio Cultural (2015-2019) y ha realizado proyectos de investigación, entre ellos Arqueología, Historiografía e Identidad y Estudios sobre el Patrimonio Arqueológico del Parque Nacional del Teide. Fue redactor del Plan Estratégico para la salvaguarda del Silbo Gomero y defensor ante el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico de España del expediente de Risco Caído y las Montañas Sagradas (Gran Canaria). Premio 'Cabildo de Tenerife' 2018 de la Federación Tinerfeña de Lucha Canaria por apoyo a la memoria y salvaguarda de la Lucha Canaria. 'Cho Feriante de Honor' 2019 por su compromiso personal y profesional en el defensa de la cultura canaria. Insignia de Oro 2019 de la Asociación Histórico-Cultural Gesta 25 de julio de 1797 por su apoyo y compromiso con la Historia de Canarias. Autor de numerosas publicaciones sobre la historia del patrimonio cultural canario.

Cristóbal de la Rosa

Director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas

Licenciado en Psicología por la Universidad de La Laguna y máster en Negocios Digitales por la Escuela de Organización Industrial. Formado en gestión de recursos humanos, empresas, marketing y consultoría de la innovación. Ha sido director de Ferias y Eventos en el recinto ferial de Tenerife, director gerente de la empresa pública IDECO, miembro del Consejo de Administración de Turismo Tenerife, presidente delegado de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, vicepresidente ejecutivo del Auditorio de Tenerife y Tenerife Espacio de las Artes (TEA), consejero delegado de Promotur Turismo Canarias y consejero delegado de Hoteles Escuela de Canarias. Fue consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife y viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Ejerce como consultor de empresas y profesionales de cultura, turismo y entretenimiento para la digitalización y la gestión de audiencias.

María Rosa Suárez Vega

DG de Ordenación, Innovación y de la Calidad Universitaria

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, en la especialidad de Dirección de Empresas Internacionales, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1998). Máster en Gestión Administrativa y Tributaria por la Universidad Complutense de Madrid (2000) y certificado de Aptitud Pedagógica por la misma universidad (2006). En la actualidad ejerce como funcionaria de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS

Elisabet Santana Rosales

Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración

Diplomada en Trabajo Social, experta en Exclusión e Inclusión Social, Evaluación, Convocatoria, Programación y Supervisión de Políticas de Inserción Social, perito de violencia de género, técnico en Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y auditora interna de Calidad Normativa ISO 9001. En su trayectoria profesional ha realizado actividades de formación continua en diseño, gestión, programación e implementación de proyectos para la atención de personas en situación de exclusión social y en atención a la infancia y a la juventud en situación de vulnerabilidad. Desde 2008 ejerce como trabajadora social y técnico de proyectos en la Fundación Canaria Main. Forma parte de su equipo de gestión y es responsable del área de Extranjería y del trabajo en red con organizaciones del Tercer Sector. Vicepresidenta de Red Anagos.

Daniel Morales García

Dirección General de Juventud

Teguise, 1985. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pontificia de Salamanca, especializado en Comunicación Institucional. Posee dos maestrías universitarias en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política Executive, y en Formación del Profesorado en la especialidad de Comercio y Marketing. Cursó estudios de inglés certificado. En la actualidad cursa estudios de Grado en Comunicación en la UNIR. En su trayectoria política ha ejercido de asesor y concejal de Juventud del Ayuntamiento de Teguise (2009-2015) y en el Gabinete de la Presidencia del Cabildo de Lanzarote (2017-2019). Fue técnico de márketing en centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote.

Verónica Meseguer del Pino

Dirección General de Mayores y Participación Activa

Santa Cruz de Tenerife, 1984. Licenciada en Pedagogía y Estudios en Psicopedagogía y Ciencias Políticas en la Universidad de La Laguna. Ha sido consejera del Cabildo Insular de Tenerife entre 2019 y 2023 y concejal de Deportes, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 2015 y 2019. También ha desarrollado labores de apoyo al grupo municipal de gobierno en el consistorio de la capital tinerfeña (2020-2023). Además, realizó labores como pedagoga en academias de formación, desarrollo y empleo, y ha sido animadora sociocultural para personas mayores.

Dulce María Gutiérrez González

Dirección General de Discapacidad

Abogada con veinticinco años de trayectoria profesional y agente de empleo y desarrollo local. Cuenta con formación en asesoría laboral, contable y fiscal, y es experta universitaria en Liderazgo Político y Gobernabilidad. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo entre 2011 y 2015 y entre 2016 y 2019. En este municipio de la isla de Tenerife ha gestionado áreas de empleo, desarrollo local, formación, recursos humanos, turismo, patrimonio, servicios municipales, relaciones institucionales, cooperación y gabinete de la Alcaldía.

Sandra Rodríguez González

Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, ha ocupado distintos cargos en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, donde llegó a asumir la Alcaldía. En su etapa como regidora municipal llevó directamente la responsabilidad del área de Servicios Sociales. Además, fue concejal del área de Economía y Hacienda y se encargó de impulsar el plan de ajuste y saneamiento. Al frente del área municipal de Cultura desarrolló iniciativas locales para consolidar el tejido cultural portuense. Trabajó como técnica de la Fundación Canaria de Juventud Ideo.

Ana Isabel Brito Brito

Instituto Canario de Igualdad

Maestra de Primaria desde 1987, ha desarrollado su labor educativa en las islas de Gran Canaria, La Palma y El Hierro. Ha compaginado la docencia con la actividad empresarial en el sector del comercio. Se ha formado, a través de la Consejería de Educación, en igualdad, inclusión, convivencia positiva y atención a la diversidad. Además, ha recibido formación de la Universidad de La Laguna en Intervención con Menores. En el curso 2022-2023 coordinó el Eje de Igualdad del CEIP Valverde y, entre 2007 y 2011, fue concejal del Ayuntamiento de Valverde, donde desarrolló su tarea en las áreas de Servicios Sociales, Juventud, Cultura y Deportes, Bibliotecas, Turismo, Educación, Cementerios y Tanatorios.

Celso David Mendoza Negrín

Dirección General de Diversidad

La Laguna, 1983. Técnico superior en Animación Sociocultural, realizó estudios de Trabajo Social en la Universidad de La Laguna. Ha desarrollado su actividad profesional en diferentes áreas vinculadas con la participación ciudadana en distintas organizaciones sociales. También fue becario en la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, donde estuvo integrado en el área de voluntariado. Entre los años 2020 y 2023 fue concejal del Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife).

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Gemma Torres

Instituto de Hemodonación y Hemoretapia

Obtuvo los estudios de Grado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid. Curso Scrum Master I (PSM I) por Udemy. En su trayectoria laboral ha ejercido como Account Manager B2C y Customer Experience Agent para los mercados de Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza en la compañía Spotahome. Trabajó como product manager en Isendi y responsable de soporte écnico de primer nivel para Siemens en la firma Serem.

José Montelongo

Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias

Quinto año de grado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña con competencias acreditadas en tecnologías de uso de la información y comunicación, y en mediación y arbitraje en el mismo centro universitario. Técnico administrativo por la Delegación Provincial de Educación de Las Palmas, ha realizado cursos específicos en las modalidades de contratación laboral en la Cámara de Comercio, cursos de contabilidad práctica en el Centro de Estudios Financieros y cursos para la prevención de riesgos laborales en Previs. En el ámbito político ha ejercido cargos como alcalde, primer teniente de alcalde y concejal en varias áreas en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote.

Jesús Domingo Delgado

Gerente de Atención Primaria de Tenerife

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna. Máster interuniversitario en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria por la ULL y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster universitario de Administración Sanitaria (MUAS5) por la UNED. También cuenta con la Certificación del Ministerio de Sanidad y Consumo de acreditación y con Diploma Superior en Dirección y Gestión Sanitaria por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN). En su trayectoria profesional ocupó diferentes cargos dentro del Servicio Canario de la Salud, como director gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, director de la Zona Básica de Salud de Añaza, Arico y Barranco Grande y delegado electo de Junta de Personal del Área de Salud de Tenerife, cargo actual. También ejerció de médico de Urgencias en La Orotava y como médico de familia en los centros de salud de Mulaga, Arona–Vilaflor, Arona Costa II y Finca España (Tenerife).

Jéssica Acosta Padrón

Gerente de los Servicios Sanitarios de El Hierro

Licenciada en Sociología por la Universidad de La Laguna, hasta ahora ejercía como asesora de Presidencia del Cabildo de El Hierro en el área de Bienestar Social. Tiene experiencia como coordinadora de Servicios Sociales, residencias de mayores y servicio de ayuda a domicilio en El Hierro, así como directora del Centro Sociosanitario de Echedo. Participó como socióloga en el Plan Insular del Menor, coordinó el proyecto de investigación Barreras para la promoción de las mujeres a puestos de alto estatus en la universidad y ejecutó el Plan de Igualdad de Oportunidades en el municipio de Valverde (2009). De amplia formación complementaria, ha participado en cursos y jornadas sobre sociología, intervención psicológica, violencia de género, primeros auxilios, inmigración, formación de agentes sociales e intervención socioeducativa con menores y familias.

Pilar Mora González

Directora del Área de Salud de El Hierro

Técnico superior en Informática Empresarial y técnico superior en Administración y Finanzas. Funcionaria de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes desde 2018. Hasta ahora ejercía como profesora de Formación Profesional en Administración y Gestión. Fue diputada en el Parlamento de Canarias en la legislatura 2003-2007 y consejera en el Cabildo de El Hierro, donde gestionó áreas de sanidad y asistencia social, educación, cultura, juventud y deportes y de hacienda, economía y cuentas en la legislatura 1995-1999, y educación, cultura, juventud y deporte y de sanidad y servicios sociales entre 1999 y 2003. También coordinó el área de Bienestar Social del Cabildo y, entre 2011 y 2013, fue directora del Centro Insular de Día de Mayores de El Hierro.

José Francisco Ferraz Jerónimo

Gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Pediatría Social y Preventiva por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Diplomado en Sanidad por el Instituto Carlos III y programa de doctorado completo con Suficiencia Investigadora por la ULL. Ha sido médico de familia en la zona especial de salud de Garafía y en la zona básica de las Breñas (La Palma). También ejerció como director de la zona de salud de la Comarca Oeste, director médico de Atención Primaria y coordinador entre Atención Primaria y Atención Especializada. Miembro del Comité Director del Plan Estratégico de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud, ejerce como tutor formador de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y como formador de formadores presencial y en la virtualidad de Cruz Roja Española en la parte sanitaria e institucional.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Luis Arráez Guadalupe

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

Licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad de Biología Marina con premio extraordinario de fin de carrera, por la Universidad de La Laguna. Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Biología y Geología, destinado en el IES San Bartolomé (Lanzarote). Ha ejercido como profesor de Biología y Geología, jefe de Departamento y coordinador de Promoción de Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad en el mismo centro. Ha sido vicepresidente cuarto y consejero del Cabildo de Lanzarote, concejal en el Ayuntamiento de Haría y miembro del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y de la asamblea general de La Caja Insular de Ahorros de Canarias.